Gratis guld: Superliga-klubber vil have svensk profil

Filip Dagerstål kan frit skifte på en lejeaftale fra Rusland, og det har fået danske klubber til at forhøre sig om muligheden for at hente svenskeren med to landskampe på cv'et

Der er guld at hente i den russiske liga for tiden.

For efter Ruslands invasion af Ukraine har udenlandske spillere i den bedste fodboldrække fået carte blanche til at kigge sig om efter nye klubber på et-årige lejemål. Det gør svenske Filip Dagerstål, der er på kontrakt i FK Khimki.

Den svenske midterforsvarer er da også en eftertragtet spiller, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har flere Superliga-klubber forhørt sig om muligheden for at lave en lejeaftale med Filip Dagerstål.

Dagerstål er en interessant spiller for danske klubber, da en lejeaftale kun kræver forhandlinger med spilleren selv, da FIFA teknisk set har sat udenlandske spillere i Rusland fri et år mere til at finde lejeaftaler.

Det betyder, at hvis en af de interesserede Superliga-klubber kan overbevise svenskeren om at komme til Danmark frem for andre europæiske adresser, skal der ikke betales til ejerklubben FK Khimki.

Det var den selvsamme manøvre, som FC Midtjylland brugte i foråret til at få Anders Dreyer hjem på et succesfuldt lejeophold, inden det denne sommer blev til et permanent skifte.

