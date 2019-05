Graver og Tøffe tromlede banen flad i storsejr

- Et behjertet forsøg af Thomas Gravesen!

Stadionspeakeren havde de positive briller fremme, da han vurderede den tidligere verdensstjernes forsøg, der fløj nogenlunde tyve meter forbi og ti meter over mål i fredag aftens oldboys-landskamp i østjyske Hedensted.

Midt i duften af grillpølser, nyslået græs og synet af fadøl på stribe stillede en blanding af 90'ernes og 00'ernes helt store fodboldstjerner op for oldboyslandsholdet, som en del af byens traditionsrige Majfest.

Og de 2500 tilskuere, der til dagens lejlighed var stillet op på træpaller i flere niveauer, så alle kunne se, fik hvad de kom efter. Både alvor og show i en 4-1-sejr med den lokale Thomas Gravesen som manden i centrum.

Han ved stadig, hvordan man slår en aflevering. Foto: Anders Brohus

Han fægtede med armene og brokkede sig over dommerens manglende hjørnespark.

Men han var også manden bag kampens første mål, hvor han tog ansvar og sparkede 1-0 i nettet på et straffespark, hvor Mads Junker gav sig så meget, at han måtte gå ud med en skade.

Den lokale helt opvokset i nabobyen Daugård med blot 1087 indbyggere og en bilforhandler som største seværdighed måtte efterfølgende skrive autografer på stribe, mens der igen og igen blev bedt om selfies.

Små drenge spurgte med respekt.

- Har du virkelig spillet i Real Madrid? Og Vejle?

Og Gravesen kunne svare bekræftende til begge dele, mens der også var kvinder på plads, der kunne huske en ung Gravesen fra gamle dage.

På banen dominerede han midtbanen og det sammen med Stig Tøfting, mens vittige tilskuere konstaterede, at 'så er banen da tromlet flad til næste kamp for klubbens Danmarksseriehold'.

- De har måske tage nogle kilo, men. Nogle gange hvis man ikke har benene, så må man have hovedet, og det har de i hvert fald, siger den tidligere Esbjerg- og OB-spiller Hans Henrik Andreasen, der som aktiv selv var midtbanespiller, men nu var rykket ned på backen.

- Med de kalibre kan jeg godt se, at det er mig, der bliver skubbet ned.

- Gravesen er, som han er. Han råber og skriger og spiller stadig god fodbold, så alt er, som det plejer at være, siger den tidligere Superliga-topscorer Kaspar Dalgas, der spillede i angrebet, til Ekstra Bladet.

Straffesparket, som Gravesen scorede på, blev i øvrigt begået af målmand Jacob Køhler, der for få år tilbage blev landskendt for som målmand at score på saksespark. Martin Jørgensen, Hans Henrik Andreasen og Jeppe Tengbjerg scorede de øvrige mål i en kamp, hvor Michael Laudrup meldte sent afbud med tv-opgaver i weekenden.

Det har han forhåbentlig ikke, når Oldboyslandsholdet 31. maj spiller i Martin Jørgensens hjemby Ryomgaard i den næste af fire planlagte sommerkampe.

Danmark stillede således op:

Peter Skov Jensen, John Sivebæk, Christian Poulsen, Brian Priske, Hans Henrik Andreasen - Thomas Gravesen, Stig Tøfting, Martin Jørgensen - Kasper Dalgas, Mads Junker, Peter Graulund.

Indskiftere: Jeppe Tengbjerg, Thomas Røll, René Hansen

Martin Jørgensen holdt en pause fra jobbet som ekspert på TV3 og bidrog til sejren over Hedensted. Foto: Anders Brohus

Også Peter Graulund holder formen ved lige på landsholdet. Foto: Anders Brohus

Christian Poulsen har anlagt sig et noget større skæg, end da han var aktiv i verdens største ligaer. Foto: Anders Brohus

Stig Tøfting gik til makronerne i Hedensted. Foto: Anders Brohus

