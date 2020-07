Gravesen: Heldigvis var der ingen der døde

25 år siden: 24 Brøndby-fans måtte på hospitalet, da et sikkerhedshegn pludselig knækkede sammen under Superliga-premieren mod Vejles oprykkere. Se episoden herunder

Det var Thomas Gravesens debut i Superligaen.

Han var 19 år og på vej frem som få før ham i dansk fodbold.

Nu stod han som pavestolt Vejle-spiller i den traditionsrige klubs tilbagevenden til dansk fodbolds fineste række, og så endda mod de seneste ti års største magtfaktor, Brøndby IF.

Og tilmed på hjemmebane.

For at det ikke skulle være løgn, kom de røde fra Nørreskoven på 1-0 efter bare 16 sekunder, da Eduard Demenkovets scorede på Mogens Krogh.

Det er 25 år siden i disse dage.

Kampen endte 3-1 til Brøndby, der dermed tog første spadestik til tre sæsoners voldsom dominans i Superligaen med lige så mange mesterskaber.

Men begyndelsen kom til at handle om alt andet end sport.

For, som TV Syd fortæller i forbindelse med jubilæet for kampen, gik det galt efter 29 minutter af kampen. Alvorlig galt.

Bo Hansen havde scoret målet, der for alvor vendte kampen på hovedet - til 2-1 til Brøndby. Jubelen blandt de medrejsende Brøndby-fans var stor, og på det nærliggende tribuneafsnit på den ene langside demonstrerede de dedikerede fans seneste tiltag, når man jublede over en scoring: Lavinen. Inspireret af forholdene i især spansk fodbold, hvor tilskuerne står godt tilbage på tribunen og tordner fremad, nedad mod hegnet.

Noget helt nyt dengang.

Kim Vilfort var blandt de spillere, der ilede til og hjalp, så godt han kunne, da ulykken var sket i Vejle. Arkivfoto: Palle Hedemann/Ritzau Scanpix

Resultatet var noget nær katastrofalt. For det hegn, som fansene sekunder senere ramlede ind i, var ikke forberedt på trykket. Det gav efter, gik i stykker og væltede som en stor gruppe fans ned i den foranliggende betongrav.

- Vi havde glædet os utroligt meget til kampen, og så ender det sådan her. Det var frygteligt at se menneskemængden falde ned. Det kunne være gået frygteligt galt, og folk kunne have mistet livet. Heldigvis var der ingen, der døde, siger Thomas Gravesen 25 år senere til TV Syd, der har offentliggjort tv-billederne fra dengang. TV-billeder som Ekstra Bladet har fået adgang til.

'Kunne mærke rækværket forsvinde foran mig'

Billederne fortæller det hele. Det chokerende kollaps og de stærkt medtagne fans smurt ind i blod.

Som Gravesen siger, døde ingen af ulykken. Men 24 personer blev kørt på hospitalet, mens de chokerede spillere så til fra banen. Flere var hurtige til at løbe over og hjælpe de tilskadekomne.

Blandt dem Kim Vilfort og Brøndby-direktøren, den lægeuddannede Per Bjerregaard.

- Da Bo Hansen scorede det vidunderlige mål til 2-1, ville vi lave bølge, ligesom de gør i Barcelona. Pludselig kunne jeg mærke rækværket forsvinde foran mig, og så var det bare at springe ned på løbebanen for at undgå at blive kvæstet i den grimme kælder, fortalte den dengang 21-årige Jesper Hansen til Politiken.

- Det er ikke særlig rart at se ens kammerater ligge rundt omkring med blodet flydende fra ansigtet og ikke vide, hvad der er sket med dem, sagde han.

Ekstra Bladets forside 31. juli 1995.

Af de 24 personer, der måtte på hospitalet, kunne 23 forholdsvis hurtigt forlade det igen. Den sidste brækkede en knogle i rygsøjlen.

- Jeg husker det som kaotisk og en tragisk dag. Vi spillere forstod ikke rigtigt, hvad der foregik og anede ikke, hvor alvorligt det var. Heldigvis var det ikke så slemt, men det var da alvorligt nok, siger tidligere VB-spiller John Sivebæk.

Noget må gøres!

Dagen efter råbte daværende sportsredaktør Steen Ankerdal vagt i gevær over forholdene i toppen af dansk fodbold, da det var tredje gang på et år, et fodboldstadion oplevede sammenstyrtede tribune-konstruktioner.

- Men hvorfor skal der ske ulykker, der lykkeligvis ikke er endt i tragedier, før der tages hånd om sikkerheden på Danmarks gamle og utidsvarende stadions forbedres? Er det ligesom med skolevejen, at der skal slås et barn ihjel, før et farligt kryds bliver lys-reguleret? Selvom klubberne som brugere er ansvarlige for sikkerheden omkring Superliga-kampene, så er det kommunerne, der som ejere har pligten til at sørge for, at tribuner og bygninger er i orden, skrev Ankerdal.

Vejles daværende borgmester, Flemming Christensen, understregede efterfølgende, at forholdene skulle forbedres på stadion, selvom man havde gennemgået det i sommerferien forud for sæsonen.

- Men der er ingen tvivl om, at vi skal have udbedret stadion snarest muligt, sagde han efter kampen.

Daværende VB-direktør Eigil Jensen sagde, at klubben havde gjort alt efter bogen op til kampen.

Det blev dog tilføjet, at planerne om at omdanne tribunen, der var en stå-tribune, til sidde-tribune, nu ville blive realiseret.

Se også: AGF-profilen: Det gjorde vanvittig ondt

Se også: Kun én overgår Victor Nelsson - i hele verden

Se også: Bossens bitre Europa-besked til AGF-fans

Ryster på hovedet over uforståelig karantæne

Superligaen Indefra: Gyser kostede guldfest