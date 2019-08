Groft hærværk ved Brøndby-turnering

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er ikke kun i Superligaen og i Europa League, at der gang i den ude på Vestegnen for tiden. I disse dage bliver der også afholdt Brøndby Cup, hvor næsten 300 bredde- og elitehold er på plads.

Det er dog ikke alle, der har forstået, at det skal være en god oplevelse for de godt 4500 deltagere, der er i alderen fra syv til 18 år. I hvert fald er der nogle spillere fra den svenske klub AIK Stockholm, der kan tage hjem med en sur oplevelse i bagagen.

De kunne nemlig i dag stå op til en holdbus, der var overmalet med gul graffiti og ordene 'BIF', 'Fuck AIK' og 'Dø'.

Hold kæft hvor bliver man bare skuffet af at se dette! De idioter, der har gjort det har aldrig og bliver aldrig Brøndby fans! Nu skal AIK’s ungdomsholm finde en alternativ måde at komme hjem på når Brøndby Cup er færdig i eftermiddag #brøndby #fjolserikkefans pic.twitter.com/CHf2AAn7K3 — PS3440 (@PS3440) August 4, 2019

Hos Københavns Vestegns Politi har man da også allerede fået en anmeldelse ind om hærværket.

- Jeg tror, det er nogle Brøndby-tilhængere, men det er noget, vi efterforsker, og vi har selvfølgelig været ude at optage en anmeldelse, men hvis du spørger, om vi har anholdte, så er svaret nej.

- Der er jo også mulighed for indhentelse af noget foto, så der er mange muligheder. Det her er den spæde opstart af efterforskningen, siger Brian Munck fra Københavns Vestegns Politi.

Der florerer ganske rigtigt en video på nettet (som du kan se øverst), hvor en flok hætteklædte personer kan ses male ordene på bussen.

Hos Brøndby vækker nattens begivenheder da heller ikke begejstring.

- Selvfølgelig er vi da rigtig ærgerlige over, at det er sket, siger Tonny Brogaard, event-ansvarlig for Brøndby Cup, der ikke selv har været i kontakt med AIK-spillerne, der vender næsen hjemad mod Sverige i dag.

