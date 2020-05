Hårdt presset: - Det hele er lidt uoverskueligt

Martin Jørgensen kæmper for sit rejseselskab og kalder regeringens nye hjælpepakke for 'et skridt i den rigtige retning'

- Jeg har nok valgt den forkerte branche efter fodbolden.

Sådan lyder det knastørt, som vanligt, da Ekstra Bladet fanger den tidligere landsholdsspiller og AGF-legende Martin Jørgensen til en status på situationen i hans rejsefirma, De Graa Busser.

Martin Jørgensen er ejer og direktør i firmaet, og han har ikke lagt skjul på, at han er hårdt presset på grund af coronakrisen, som har kostet dyrt i hele rejsebranchen.

Tirsdag fik Martin Jørgensen og kollegaerne i rejsebranchen en håndsrækning, da regeringen på et pressemøde præsenterede en hjælpepakke på i alt 725 mio. kr.

- Det er da et skridt i den rigtige retning, men det er for tidligt at sige, hvordan og hvor meget det vil hjælpe i det enkelte firma. Her er jeg nødt til at vente, til jeg kender alle detaljerne.

- Tidligere var jeg også meget glad for de 1,5 mia. kr., som blev tildelt i første omgang, men hvor der så blev ændret på vilkårene, siger Martin Jørgensen med henvisning til, at rejsebureauerne i den oprindelige lånepakke fra marts kunne få et lån, som svarede til den fulde beløb, som kunden skulle have retur.

Det er altafgørende, hvordan hjælpepakkerne reelt kommer til at fungere i praksis hos Martin Jørgensens firma. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Det blev ændret nogle uger senere, så rejsebureauerne kun kan få dækket de faktiske omkostninger for de aktuelle rejser fra 14. april 2020 til 10. maj 2020.

- Nu er jeg jo tidligere fodboldspiller, så det svarede til at føre en kamp 2-0, og så reducerede modstanderen. Man tænkte, 'pyt, vi fører stadig 2-1', men så siger dommeren, at dine to mål ikke tæller alligevel, forklarer Martin Jørgensen om skuffelsen.

Alligevel er den tidligere landsholdsspiller lykkelig over, at regeringen tirsdag har rakt hånden ud til rejsebranchen.

- Det er, som sagt, for tidligt at juble, men det er vigtigt, at der kommer en reaktion på, at der er massive udfordringer i rejsebranchen. Der er stort behov for hjælp, så længe grænserne er lukkede, og for mit eget vedkommende så er det hele lidt uoverskueligt lige nu.

Artiklen fortsætter under billedet.

Martin Jørgensen nåede forbi AGF, Udinese og Fiorentina i en flot karriere, der også bød på 102 landskampe for Danmark. Foto: Jens Henrik Daugaard/Ritzau Scanpix

- Hvornår må man igen sidde 50 mennesker i en bus, og hvornår har man lyst til det? Hvornår åbner grænserne, og hvornår må man igen rejse ud? Det er uvisheden, der er det værste. Kunne man bare sige, at det hele starter op igen 1/8, så skulle vi nok klare os, men det er jo slet ikke de udsigter, vi har, lyder det fra Martin Jørgensen, der konkluderer:

- Jeg er bare taknemmelig over, at vi har nogle forstående kunder, der ikke kimer os ned for at få deres penge her og nu. Der har været stor forståelse for, at der bliver knoklet på højtryk, og at vi er hårdt ramt som alle andre.

- Jeg har aldrig været typen, der giver op, men udsigterne er svære for vores firma lige nu. Men lad os nu se, hvordan hjælpepakkerne og aftalerne reelt kommer til at se ud, for selv om jeg er sortseer i dag, så kan det hele se anderledes ud i morgen eller næste uge.

