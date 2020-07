'Han er en idiot'

Den tidligere norske chefscout i Viborg FF, Stig Torbjørnsen, har ikke meget til overs for den tidligere Vejle-cheftræner Adolfo Sormani.

Det fortæller han i et interview til den svenske avis NT.

Torbjørnsen er i øjeblikket chefscout i den svenske klub IFK Norrköping, som i februar sidste år hentede danske Rasmus Lauritsen i Vejle.

Sormani var på daværende tidspunkt cheftræner i den danske 1. divisionsklub, der valgte at sælge den 24-årige midtstopper for et beskedent beløb.

- De (Vejle, red.) ville nærmest bare af med ham (Lauritsen, red.). Vi betalte naturligvis for ham, men klubben havde en italiensk træner i Adolfo Sormani, som var en idiot. Han var vanvittig, lyder det fra den norske IFK Norrköping-scout.

- Hvis man har sådan en spiller (Lauritsen, red.) på holdet, så skal man sikre sig at arbejde med ham. Jeg siger ikke, at han er verdensklasse, men han er en topspiller i Skandinavien.

Sormani forlod Vejle i marts sidste år, og i januar begyndte han på et nyt cheftræner-job hos den albanske klub FK Partizani.

Nu står den italienske træner igen uden job, efter han har forladt jobbet i FK Partizani i denne måned.

Rasmus Lauritsen har i indeværende spillet 19 kampe for IFK Norrköping, hvor han har scoret fem mål og lavet fire assists.

