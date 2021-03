'Han var banebrydende'

Tommy Troelsen var Danmarks første fodboldekspert på tv.

I DR's legendariske program Sportslørdag var det skolelærer Troelsen, der udlagde teksten for de mange seere hjemme i stuerne.

- Det var banebrydende dengang. Jeg fik sammen med Jørgen Steen Nielsen ansvaret for Sportslørdag, og vi ville gerne være lidt innovative.

- Så vi ansatte Tommy, og han blev meget populær. Han havde glimt i øjet, og med sin tavle og røde og hvide brikker lavede han sine analyser. Du kan sige, at han lavede det samme, som Per Frimann gør i dag. Bare uden at have alt det elektroniske udstyr, siger Claus Borre til Ekstra Bladet.

Tidligere fodboldspiller og tv-vært Tommy Troelsen er død

Tommy Troelsen var fodboldmand, og blev han sat til at lave noget andet end det, undlod han ikke at bemærke det.

- Jeg vil sige det på den facon, at han var selektiv omkring det, han ville lave. Fodbolden var hans legetøj, og det var der, han ville være.

- Han fandt sin niche, og vi var meget glade for at have ham. For hans analyser var fremragende, siger Claus Borre, der kalder den tidligere landsholdsspiller for meget medievant.

Claus Borre (t.v.) i VM-studiet i 1982 med Frits Ahlstrøm, Paul Erik Hansen og Tommy Troelsen. Foto: Ole Henning Hansen

Da Troelsen spillede i Vejle, blev der joket med, at han ofte ville ud til sidst i kampen og derfor blev 'skadet'.

Forklaringen leverer Borre med et grin: Troelsen ville forberede sig på, hvad han skulle sige til journalisterne…

- Tommy var en ener som fodboldspiller og en gave at have med i studiet. Hvis stemningen var lidt anstrengt, og vi var pressede, var han klar med en sjov og afvæbnende bemærkning.

- Han var fantastisk til at sætte stemningen og havde altid en anekdote eller en vittighed. Tommy var en ener, og jeg lærte at holde meget af ham, siger Claus Borre, der har været igennem en hård kamp mod kræft.

- Jeg havde ikke noget nært forhold til Tommy, men da jeg blev syg af kræft, var han en af de første, der kontaktede mig.

- Han sagde, ’det her kommer du igennem’. Det fortæller meget om ham, siger 76-årige Claus Borre.

Tommy Troelsen døde efter længere tids sygdom. Han blev 80 år.

