Har skrevet til DBU: Giv os mesterskabet

I øjeblikket frister B93 en tilværelse i 2. division, men historisk set er klubben en af dansk fodbolds sværvægtere. Kun KB, FC København og Brøndby IF har vundet flere mesterskaber end Østerbro-klubben med ni af slagsen. Men nu vil B93 have nummer ti, skriver Politiken.

Planen er dog ikke i første omgang en bemærkelsesværdi opstigen gennem rækkerne, men en historisk korrektion. For B93 har sendt en anmodning til DBU om at blive anerkendt som danske mestre i 1928.

Måske kan B93's fans snart se frem til endnu et mesterskab. Med en del års forsinkelse. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Dengang fik ingen klub tildelt mesterskabet, men det vil B93 have rettet op på. Nu skal DBU's hædersbevisningsgruppe og siden bestyrelse tage stilling til anmodningen, bekræfter vicedirektør Kenneth Reeh over for Politiken.

- Det er jo meget naturligt, at klubben gerne vil have retten til at bære den ekstra stjerne, og ud fra et fodboldfagligt synspunkt er det da også en underlig nulløsning, man kom frem til dengang.

- Jeg kan se tre helt plausible udfald, som B93 også selv har oplistet: at B93 får tildelt mesterskabet, at alle tre klubber bliver kåret som mestre, eller at beslutningen fra dengang fastholdes, siger Reeh.

Dengang for 92 år siden blev mesterskabet afgjort ved en slags finalestævne, hvor fem klubber deltog. B93, B 1903 og Frem endte dog alle med lige mange point, og da man aldrig fik afviklet omkampene, endte sæsonen 1927/28 altså uden danmarksmester.

Danske klubber må spille med en stjerne over klublogoet for hver fem mesterskaber, de har vundet. B93 kan altså sy endnu en stjerne på trøjerne, hvis klubben har held med sin anmodning til DBU.