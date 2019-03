Hareide er Årets Træner

Han har været Årets Træner i både Sverige og Norge. Nu kan han også prale med titlen i Danmark.

Oven på landsholdets flotte præstationer i 2018 er landstræner Åge Hareide blevet kåret som Årets Træner på Dansk Fodbold Award lørdag aften i Horsens.

Han var en af de få prisvindere, der var til stede ved overrækkelsen i Horsens, hvor DBU markerede de største sportslige bedrifter fra 2018 ved Dansk Fodbold Award med en stor prisregn.

Nordmanden vandt hæderen oven på et 2018, hvor Danmark med ham i spidsen slet ikke tabte en kamp efter ordinær spilletid. Det danske landshold vandt seks og spillede syv kampe uafgjort i landsholdsåret.

Pladsen i 1/8-finalen mod Kroatien og de stabile præstationer over 2018 sikrede den 65-årige nordmand prisen som Årets Træner i Danmark.

Det er en titel, som Hareide kan være stolt over, fordi det er folk med forstand på trænerfaget, der har stået bag kåringen. Det er nemlig samtlige landets trænere, der har bestemt, hvem der skal vinde titlen.

I 2014 blev Åge Hareide kåret i Sverige, efter han havde ført Malmö FF til Champions League og mesterskabet. Siden fulgte hæderen i hjemlandet i 2017, efter et stærkt år med det danske landshold, hvor holdet også var ubesejrede og kvalificerede sig til VM i Rusland.

Det var assisterende landstræner, Jon Dahl Tomasson, der stod for uddelingen af prisen som Årets Træner. Han undlod at læse begrundelsen på seks linjer op, da Hareide blev kåret.

- Dine resultater i 2018 taler for sig selv, begrundede han.

Stor ros til sin stab

- Det gør mig stolt og er en helt fantastisk skulderklap fra de danske trænere, siger Åge Hareide og uddyber:

- Når du er cheftræner, må du gå forrest og tage skraldet, når det går skidt. Sådan er vilkårene.

- Når det går godt, som det gør for det danske landshold, er det også en stor anerkendelse til hele min stab. De arbejder hårdt og trækker alle i samme retning og er garanter for, at vi har en stærk, kollektiv enhed, forklarer Åge Hareide.

Åge Hareide vandt prisen foran Jess Thorup, der vandt DM-titlen med FC Midtjylland og siden skiftede til Gent. Bo Henriksen og Ståle Solbakken var også blandt de nominerede.

Det er første gang siden 2009 den danske landstræner bliver kåret som Årets Træner. Morten Olsen vandt titlen to gange i sin tid. Både i 2001 og i 2009.

