HB Køge har kurs mod Champions League

Det danske mesterhold HB Køge vandt onsdag 1-0 på udebane over Sparta Prag i den første af to kampe om adgang til gruppespillet i kvindernes Champions League.

18-årige Cornelia Kramer blev matchvinder efter 73 minutter.

Den afgørende returkamp spilles i Køge om en uge, og det er første gang, at HB Køge overhovedet deltager i turneringen efter klubbens første mesterskab i sidste sæson.

Sparta Prag havde bolden mest i opgøret, men HB Køge var til gengæld klart det mest målsøgende mandskab og havde chancer til en større sejr.

I første halvleg havde udeholdet adskillige gode muligheder for at bringe sig i front, men skarpheden manglede, og efter 35 minutters spil ramte HB Køge to gange overliggeren efter et hjørnespark.

Billedet med HB Køge som det dominerede hold chancemæssigt fortsatte i anden halvleg, men langsomt kom tjekkerne lidt bedre med.

I hvert fald indtil HB Køge straffede hjemmeholdet efter en omstilling i det 73. minut.

Den amerikanske kantspiller Madalyn Pokorny førte bolden frem og lagde den til rette for Cornelia Kramer, der med et fladt og hårdt hug bragte HB Køge foran med 1-0.

Offensivspilleren Cecilie Fløe testede kort efter igen overliggeren, men slutteligt endte det med en flot, men også lidt for lille 1-0-sejr, hvis man måler på antallet af skabte chancer.