HB Køge varmer op til CL med sejr i topkamp

HB Køge tankede lørdag en god portion selvtillid forud for tirsdagens debut i kvindernes Champions League.

Det østsjællandske fodboldhold besejrede på eget græs titelkombattanterne fra Fortuna Hjørring 4-0 i den direkte kamp om førstepladsen i Gjensidige Kvindeliga.

Med sejren øgede HB Køge forspringet til nordjyderne til fem point.

Lørdagens sejr blev grundlagt midtvejs i første halvleg, da forsvarsspilleren Emma Færge scorede til 1-0 direkte på hjørnespark.

Føringen blev fordoblet umiddelbart før pausen. Her udnyttede irske Kyra Carusa et perfekt indlæg fra Madalyn Pokorny til at sparke værterne på 2-0.

Hvis der fortsat var tvivl om udfaldet, blev den manet endegyldigt til jorden efter 67 minutter.

Denne gang var Pokorny selv i afslutterens rolle, da hun fra tæt hold dirigerede et fladt forsøg i nettet. Med lidt over ti minutter igen sørgede indskiftede Cornelia Kramer for, at sejren blev til en afklapsning med et langskudsmål.

HB Køge møder tirsdag aften tyske Hoffenheim på udebane.

Hovedturneringen i Champions League indledes fra denne sæson af et gruppespil, som man kender det fra herrernes udgave af samme turnering.

Foruden Hoffenheim er HB Køge placeret i samme gruppe som Arsenal og de forsvarende mestre fra FC Barcelona.