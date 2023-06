HB Køge vinder mesterskabet for tredje år i træk

HB Køges fodboldkvinder er dansk mester for tredje år i træk.

Det står klart, efter at holdet lørdag spillede 1-1 med sin nærmeste rival, Brøndby IF, på hjemmebane i sidste spillerunde.

Brøndby skulle have vundet opgøret med 11 mål for at fravriste HB Køge guldet, så allerede inden opgøret var spændingen udelukkende teoretisk.

Udeholdet kom foran lige før pausen efter en kæmpe fejl af HB Køge-keeper Alberte Vingum efter et hjørnespark, men knap midtvejs i anden halvleg fik stemningen et stort løft.

Emma Færge smed et hjørnespark mod bageste område, og her pandede amerikanske Kelly Fitzgerald kuglen i en flot bue og i nettet til stor begejstring for det velbesøgte Capelli Sport Stadion.

Annonce:

Tidligere i denne uge meddelte HB Køge, at klubben efter denne sæson mister sin cheftræner, Søren Randa-Boldt, som har stået i spidsen for holdet i de seneste to sæsoner.

Han har brug for en pause efter nogle år, hvor han succesfuldt har bekæmpet en kræftsygdom. En afløser er endnu ikke udpeget.

Derudover fik hele ti spillere blomster før kampen mod Brøndby, da de har udløbende kontrakter. Klubben er dog i dialog med flere af dem om eventuelt at fortsætte samarbejdet.

Det gælder blandt andre Andrea Norheim, Kelly Fitzgerald, Sarah Jankovska, Matilde Lundorf og Emma Færge - samt ikke mindst stjernespilleren Maddie Pokorny, som fredag bekræftede over for Sjællandske Medier, at hun efter tre succesfulde sæsoner i HB Køge tager videre i karrieren.

Allerede inden sidste spillerunde stod det klart, at Brøndby ville tage sølvmedaljerne - hvis miraklet mod HB Køge som ventet udeblev - samt at Fortuna Hjørring ville tage bronzen.

Medaljetagerne har dermed været de samme i de seneste tre sæsoner. Dog har Brøndby og Fortuna Hjørring byttet plads i forhold til sidste sæson.