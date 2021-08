HB Køges fodboldkvinder sætter igen Brøndby på plads

For lidt over to måneder siden vandt HB Køges fodboldkvinder 3-1 over Brøndby i den afgørende guldkamp og snuppede det danske mesterskab for første gang i klubbens historie.

Onsdag aften mødtes de to mandskaber i en tidlig topkamp i den bedste danske række i den nye sæson, og igen vandt HB Køge - denne gang med 2-0 på hjemmebane.

Efter lidt over en times spil headede HB Køges midtbanespiller Kelly Fitzgerald bolden i kassen efter et hjørnespark til 1-0.

Kelly Fitzgerald havde søgt området bagest i feltet, og ingen fra Brøndby fik markeret målscoreren.

Efter 70 minutter fordoblede amerikaneren Madalyn Pokorny føringen, da HB Køge-spilleren satte foden på et godt indlæg fra venstresiden.

Dermed var kampen reelt afgjort, og der blev heller ikke scoret flere mål i opgøret.

Efter to spillerunder i ligaen topper HB Køge tabellen med seks point. Brøndby har tre point efter to kampe.

Inden HB Køges danske mesterskab i sidste sæson havde enten Brøndby eller Fortuna Hjørring vundet guldet i de foregående 19 sæsoner i træk.