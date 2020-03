Helt alene i kælderen: Kigger ud til børnene

Der gik formentlig et gys igennem mange Brøndby-fans, da det mandag kom frem, at den tidligere fan-favorit Thomas Kahlenberg var smittet med coronavirussen.

De mange Brøndby-fans skulle grundigt overveje om de havde været i tæt kontakt med Thomas Kahlenberg søndag 1. marts 2020.

Her spillede Brøndby IF hjemme mod Lyngby BK.

I den forbindelse var Thomas Kahlenberg på visit på sin tidligere hjemmebane, hvor han deltog i et fan-arrangement inden kampen, og derudover var i kontakt med flere fra Brøndbys administrative afdeling, en enkelt Brøndby spiller og flere spillere fra Lyngby BK.

Det har resulteret i, at hele 77 tilskuere fra opgøret mellem Brøndby IF og Lyngby BK er sendt i hjemmekarantæne.

Nu er der nyt om Thomas Kahlenbergs situation. Det fortæller han i et interview med Eurosport.

Den tidligere midtbanetekniker har ligesom de andre smittede opholdt sig isoleret fra alle, inklusiv familien, så smittefaren minimeres så meget som muligt. Det er ikke altid lige let.

- Det er også mærkeligt for os. Vi er heldige at have et hus, hvor der er en kælderafdeling. Så den er jeg driblet ned i og har isoleret mig dernede siden onsdag. Så bor min kone og børn så i stuen og på 1. sal. Jeg kigger lidt ud gennem vinduet til baghaven, hvor ungerne løber og får en masse frisk luft og leger lidt, fortæller Thomas Kahlenberg til Eurosport, der trods alt også lyder til at være ved godt mod.

På helbredssiden har han godt nye at melde.

Han har ikke haft feber de sidste tre dage og er i kraftig bedring.

Thomas Kahlenberg er blevet smittet under en rejse til Amsterdam, hvor han var for at fejre sin tidligere landsholdskollega Christian Poulsens fødselsdag.

