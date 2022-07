Henter Dreyer hjem: FCM havde mange millioner til gode

Der var nærmest kun en mulighed for Anders Dreyer, hvis han ville skifte permanent væk fra sin nedrykkede russiske klub Rubin Kazan.

Det skulle være FC Midtjylland - for alternativet var endnu et lejeophold, der reelt bare ville trække pinen ud og sætte den danske profil i samme situation om et år.

Og Anders Dreyer har nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgt skiftet hjem til FC Midtjylland. Det samme skriver B.T.

Den 24-årige kantspiller skulle væk fra Rubin Kazan denne sommer, men mens flere udenlandske klubber flåede i Dreyer, havde FC Midtjylland fra start de bedste kort på hånden.

Det skyldtes, at klubben fra heden stadig havde i omegnen af fem millioner euro - svarende til 37,5 millioner kroner - til gode hos Rubin Kazan. Millioner, som den russiske klub på den ene eller anden måde skulle betale FC Midtjylland i løbet af de kommende år. Hvis ikke han da bare skulle sendes retur ...

Det var gode kort at have på hånden for FC Midtjylland i en forhandlingssituation, og da Anders Dreyer ifølge Ekstra Bladets oplysninger også foretrak at finde en løsning på mere end et år, faldt valget på et skifte hjem.

Anders Dreyer kunne også have taget et år på endnu en lejeaftale, som han også var på i FC Midtjylland i foråret, da FIFA har givet mulighed for det igen på grund af Ruslands krig i Ukraine.

Det var dog ikke en løsning, Anders Dreyer så store muligheder i, og derfor vender han nu permanent tilbage til Superligaen, hvor han nu ad flere omgange har været lidt af en profil.

