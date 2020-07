Her er hans nye klub

Kasper Fisker er færdig i Brøndby, men allerede nu er den 32-årige midtbaneprofil ved at have sin nye klub på plads.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal Kasper Fisker nemlig fremover slå sine folder i Fremad Amager, der i øjeblikket er at finde i 1. division.

- Jeg har ingen kommentar til transfers, men nu er jeg selv Brøndby-mand, og jeg synes, det lyder rigtig spændende. Jeg synes jo, at han er en fantastisk spiller, så jeg vil nyde at se ham i vores klub, siger Fremad Amagers direktør, Allan Ravn, til Ekstra Bladet.

I dialog med flere

Ekstra Bladet har talt med hovedpersonen selv, og Kasper Fisker indrømmer, at han i løbet af de sidste 14 dage har været i dialog med flere klubber.

- Jeg har ikke nogle konkrete tilbud på bordet, og jeg har ikke skrevet under med nogen endnu. Jeg har haft nogle løse snakke de seneste 14 dage, men vi valgte at vente med at sige noget i forhold til, hvad der skete med Brøndby, siger Kasper Fisker til Ekstra Bladet.

Kasper Fisker har gennem sin tid i Brøndby været igennem lidt af et skadeshelved med to slemme skader. Foto: Lars Poulsen

- Er der så overhovedet nogle Superliga-klubber inde i billedet? Har du talt med nogle af dem?

- Ja, det er der. Jeg har jo også altid haft en åben snak med Hobro, nu er de jo så ikke Superliga-klub længere, men jeg er jo gode venner med sportschefen Jens Hammer, og dem har jeg haft en stille og rolig snak med om det hele. Vi har dog ikke aftalt noget, og vi ved slet ikke, hvor hinanden står. Jeg har dog et særligt forhold til Hobro, og det har vi bare snakket om, lyder det fra Kasper Fisker.

Kasper Fisker vil altså endnu ikke selv bekræfte, at han har sin nye klub på plads. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle den 32-årige østjyde have haft så mange gode samtaler med Fremad Amager, at et skifte nærmer sig.

I øjeblikket er Kasper Fisker bosat med familien i København. Han fortæller til Ekstra Bladet, at familien er meget glade for at bo i byen, hvorfor et skifte til Fremad Amager ville give god mening for ham.

Kasper Fisker har spillet 67 kampe for Brøndby. Han kom til Vestegnen i 2017, da han skiftede fra Randers. I alt har han spillet 129 kampe i Superligaen.

