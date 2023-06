Her er Troels Bechs nye job

Den mangeårige Superliga-træner Troels Bech har landet et nyt job.

Troels Bech, der senest har været cheftræner i Esbjerg, indtræder nu som partner i konsulenthuset Doubleyou.

Det bekræfter konsulenthuset i en pressemeddelelse.

-Troels inkarnerer varm og vis ledelse i dansk fodbold. Værdimæssigt er matchet mellem doubleyou og Troels fantastisk. Og med Troels ombord får vi endnu bedre forudsætninger for at blive den fortrukne partner for alle dem, der vil præstere store resultater og gøre det på en holdbar måde - for livet, lyder det fra Christian Engell, der er partner i Doubleyou.

Troels Bech vil onsdag afholde et tiltrædelsesseminar hos Doubleyou i Store Kannikestræde i København, hvor den tidligere Superliga-træner vil dele sine tanker om blandt andet ledelse og 'human performance'.

Den i dag 56-årige Troels Bech var senest træner i Esbjerg fB tilbage i 2020. Inden da var han sportsdirektør i først OB og senere Brøndby.

Troels Bech har også været cheftræner i OB, Silkeborg, FC Midtjylland og AC Horsens.