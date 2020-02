Her overrasker legenden dem totalt

Det er ikke hver dag, man får besøg af en legende.

Særligt specielt er det, når det er klubbens største navn, der træder ind ad døren.

Hall of Fame-medlemmet Preben Elkjær tog for nylig fusen på sin barndomsklub Frederiksberg Boldklub, hvor han pludselig gjorde sin entre, men det var ikke varme ord, der mødte ham til at begynde med.

- Nej, der er lukket, lyder det fra mødelokalet. Men det tager den gamle angriber nu ikke så tungt, for han har et godt ærinde, så han går ind. Og så er stemningen vendt på en tallerken.

SE KLIPPET ØVERST

Den danske landsholdskæmpe med 38 scoringer på generaliebladet skulle overrække en fornem pris til sin gamle klub, Årets Fodboldklub, og det var kun klubbens administrationsleder, Martin Busk, der kendte til nyheden.

Formand Henrik Amdi Pedersen og kasserer Jørgen Andersen blev i stedet taget på sengen, da Elkjær dukkede op til et helt almindeligt møde, som blev foreviget af DBU TV.

Nyheden blev særdeles vel modtaget af de to herrer, og det var også med en vis stolthed, at man kunne offentliggøre prisen.

- Vi er sindssygt overdrevet og hamrende stolte af denne pris. Det er et rungende lysende kvalitetsstempel af vores fantastiske klub, der beviser at man hverken behøver stjerner i et licenssystem, alene have fokus på hvad vi selv får for det og vice versa, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Denne pris er ikke en kulmination, men derimod et bevis og produkt af det arbejde der er blevet lagt igennem et helt årti og prisen er et klart symbol på FB som værende dygtige, solide, stædige, vedholdende, fremsynede og visionære, men aldrig glemmer hvorfor det er at vi er til.

Udover landsholdet havde Elkjær også en flot karriere i udlandet og især Italien. Her er Christian Eriksen netop skiftet til, og du kan læse Elkjærs råd til ham lige her.

Se også: Før El Clasico: Perfekt for Braithwaite

Se også: Havde en trekant - så gik det galt

Brøndbys store genrejsning: Markante ændringer i fremtiden