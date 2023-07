Her skal dømt fodboldspiller i retten igen

Der kommer til at gå et lille års tid, før en dømt spiller i dansk fodbold skal for Østre Landsret, efter at han blev dømt i Københavns Byret

Han skal vente et lille års tid.

For den fodboldspiller, der af Københavns Byret i juni blev kendt skyldig i krænkelser, seksuelt overgreb og voldtægtsforsøg, og som ankede dommen på stedet, har lang udsigt til, at hans ankesag skal for Østre Landsret.

Sagen er nemlig berammet til datoerne 17., 18., 20. og 21. juni næste år.

Det bekræftede spillerens daværende forsvarsadvokat, Tenna Dabelsteen, over for Ekstra Bladet. Spilleren har dog siden fået ny forsvarer i sagen, Berit Ernst

Han blev ikke varetægtsfængslet frem til ankesagen.

Navneforbud

Fodboldspilleren har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagerne, og under sagen, der trækker tråde tilbage til april 2022, har han været beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke har været muligt at komme nærmere ind på, hvem han er, og hvilken klub han spiller for.

Dommeren forlængede navneforbuddet i forbindelse med afgørelsen i Københavns Byret, indtil landsretten har afgjort ankesagen.

Idømt fængsel

Fodboldspilleren var i alt tiltalt i tre forhold og blev af en uenig domsmandsret kendt skyldig i det hele.

Herunder voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt forsøg på voldtægt og krænkelser af yderligere to kvinder, hvilket kostede ham en ubetinget fængselsdom på et år samt indrejseforbud i seks år.

Overgrebet og voldtægtsforsøget fandt sted på et værelse på Hotel Imperial i København i april sidste år.

Efter at spilleren og forurettede mødtes i baren, gik de op værelset.

I retten forklarede spilleren, at han ikke mente, forurettede sagde 'nej' til hans seksuelle tilnærmelser på hotelværelset, men det har domsmandsretten altså ikke været helt enig i.