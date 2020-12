Historisk hæder til Brøndby-profil

1994: Bo Hansen, Brøndby IF

1995: Allan Nielsen, Brøndby IF

1996: Søren Colding, Brøndby IF

1997: Ebbe Sand, Brøndby IF

1998: Ståle Solbakken, AaB

1999: Morten Poulsen, Viborg FF

2000: Peter Graulund, Brøndby IF

2001: Christian Poulsen, FC København

2002: Martin Albrechtsen, FC København

2003: Tommy Bechmann, Esbjerg fB

2004: Mohamed Zidan, FC Midtjylland

2005: Michael Gravgaard, FC København

2006: Michael Gravgaard, FC København

2007: Jesper Grønkjær, FC København

2008: Djiby Fall, OB

2009: Peter Utaka, OB

2010: William Kvist, FC København

2011: Andreas Bjelland, FC Nordsjælland

2012: Nicolai Jørgensen, FC København

2013: Kasper Kusk, AaB

2014: Pione Sisto, FC Midtjylland

2015: Lukas Spalvis, AaB

2016: Thomas Delaney, FC København

2017: Emiliano Marcondes, FC Nordsjælland

2018: Robert Skov, FC København

2019: Erik Sviatchenko, FC Midtjylland

2020: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

Forårets Profil - tidligere vindere:

1999: Heine Fernandez, Viborg FF

2000: Steven Lustü, Herfølge Boldklub

2001: Thomas Røll, Silkeborg IF

2002: Peter Madsen, Brøndby IF

2003: Morten Wieghorst, Brøndby IF

2004: Mohamed Zidan, FC Midtjylland

2005: Johan Elmander, Brøndby IF

2006: Tobias Linderoth, FC København

2007: Rade Prica, AaB

2008: Martin Vingaard, Esbjerg fB

2009: Ailton Almeida, FC København

2010: Mikkel Beckmann, Randers FC

2011: Dame N’Doye, FC København

2012: Andreas Bjelland, FC Nordsjælland

2013: Lukas Hradecky, Esbjerg fB

2014: Rasmus Würtz, AaB

2015: Jakob Poulsen, FC Midtjylland

2016: Thomas Delaney, FC København

2017: Marcus Ingvartsen, FC Nordsjælland

2018: Kamil Wilczek, Brøndby IF

2019: Robert Skov, FC København

2020: Erik Sviatchenko, FC Midtjylland

Antal vindere fordelt på klubber:

FC København: 14

Brøndby IF: 10

FC Midtjylland: 6

AaB: 5

FC Nordsjælland: 4

Esbjerg fB: 3

OB: 2

Viborg FF: 2

Silkeborg IF: 1

Herfølge: 1

Randers FC: 1