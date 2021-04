Historisk triumf: Vinder for første gang

FC Thy-Thisted Q er pokalmester for første gang i klubbens historie.

Det står klart, efter at den nordvestjyske fodboldklub fredag nedlagde Brøndby med 2-1 i pokalfinalen hjemme i Thisted.

Dermed fik Thy-Thisted revanche fra sidste års pokalfinale, hvor klubben måtte se FC Nordsjælland løbe med guldmedaljerne.

Brøndby har tidligere vundet pokalturneringen 11 gange og ligger lige nu helt i toppen i Gjensidige Kvindeligaen. Thy-Thisted var dermed undertippet før kampen, og det endte altså med en særdeles overraskende pokalvinder.

Malene Sørensen blev kampens helt store profil. Hun stod således bag de to scoringer, der sendte pokalen til Thisted.

Sørensen scorede sit første mål ti minutter inde i anden halvleg, inden Brøndby kom tilbage på 1-1. I slutminutterne scorede hun igen, da hun køligt rundede brøndbykeeper Naja Bahrenscheer og scorede sejrsmålet.

Favoritterne fra Brøndby virkede ellers stærkest i det meste af kampen, og det var tydeligt, at Thy-Thisted skulle levere en stærk defensiv indsats og satse på kontraangreb.

Allerede i sjette minut kom brøndbyanfører Theresa Eslund frem til en stor chance. Hun modtog bolden i helt fri position ved den ene stolpe, men hendes spark var svagt, og Maja Bay i målet var klar til at afværge.

Thy-Thisted var dog ikke helt uden chancer i opgøret.

Efter en god halv time kom Rikke Dybdal, en af nordvestjydernes bedste, fri i en god position i udkanten af feltet, men hendes afslutning manglede saft og kraft.

Brøndby var fortsat bedst efter pausen, men det var tydeligt, at Thy-Thisted havde justeret risikovilligheden en smule. De blåklædte kom længere frem på banen, og det udmøntede sig i scoring efter 54 minutter.

Rikke Dybdal fik upresset lov til at tage bolden ned midt på Brøndbys banehalvdel, og hun viste stort overblik, da hun med det samme stak bolden dybt til Malene Sørensen, som med et resolut spark sendte bolden fladt i kassen.

Brøndby var nødt til at skrue tempoet op. Efter 73 minutter var Rebeka Winther millimeter fra at sende Brøndby på omgangshøjde, da hun sendte bolden snert forbi den ene stolpe.

Brøndby pressede og pressede, og efter 83 minutter gik den ikke længere for Thy-Thisted. Nanna Christiansen headede bolden ind foran mål efter et hjørnespark, og Maja Kildemoes stangede bolden over stregen til 1-1.

Det slog dog langtfra Thy-Thisted ud. Få minutter senere blev brøndbydefensiven udspillet, inden Malene Sørensen iskoldt tog et træk forbi brøndbykeeper Naja Bahrenscheer, inden hun roligt sparkede bolden i netmaskerne til 2-1 - og så brød jubelscenerne ud.