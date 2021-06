Hjerteopererede Daniel: Jeg blev skræmt

Hele Danmark holdt vejret, da Christian Eriksen lørdag kollapsede i Parken.

Det gjorde den tidligere Brøndby-spiller Daniel Stenderup også. Dog med et par minutters forsinkelse, da han midt under et flyttekaos blev ringet op af sin søster, der fortalte ham om, hvad der i landskampens 43. minut gjorde fodbold til det mindst vigtige i hele verden.

- Jeg må da indrømme, at jeg stod og fik tårer i øjnene, da jeg så det, lyder det fra Stenderup, der tilbage i 2008 gik i græsset på Brøndbys træningsbane.

Den dengang 19-årige Daniel Stenderup begyndte at mærke svimmelhed under en træning, og kort efter at han havde lagt sig ned, mistede han føling i venstre arm og venstre ben.

En ambulance skyndte ham til hospitalet, hvor undersøgelser viste, at han havde fået en blodprop i hjernen. En blodprop, der skyldtes, at Daniel Stenderup havde et medfødt hul i hjertet.

Huller i hjertet, også kaldet ASD, er den næsthyppigste medfødte hjertesygdom og udgør ifølge Rigshospitalet cirka 10 procent af alle medfødte hjertesygdomme. Foto: Jonas Olufson

Blev skræmt

Selvom Stenderup ikke vil sammenligne sin blodprop med det hjertestop, som Christian Eriksen lørdag fik, så kan han alligevel godt mærke, hvordan situationen på grund af hans egne erfaringer rørte ham lidt ekstra.

- Jeg blev skræmt. Det er jo lidt svært. På en eller anden måde kan jeg ikke relatere, for det var måske ikke helt det samme, der skete for mit vedkommende, og så alligevel kan jeg godt relatere, i hvert fald i forhold til alle de følelser der måtte komme efterfølgende.

- Hvad er det for nogle følelser?

- Når det går så godt, og der så sker sådan noget, og så føler man lige pludseligt, at man er virkelig sårbar, og der er sindssygt mange ting, ens familie og andre mennesker at tænke på.

- For mit vedkommende var det en sindssygt følelsesmæssig oplevelse. Bare der kom en og besøgte mig, kunne jeg nærmest begynde at græde, fordi at man sætter så meget pris på, at man har gode folk omkring sig.

- På det tidspunkt havde jeg jo ikke nogen børn, og det har han, så ja, det må være sindssygt, hvad der går igennem hovedet på ham, det kan jeg i hvert fald selv huske.

Tydeligt i Daniel Stenderups erindring står stadig ansigtsudtrykkene på de bekymrede mennesker, der drog til hospitalet i Hvidovre efter Stenderups tur i græsset.

- Jeg kan huske den første gang, jeg ser min far komme ude på hospitalet. Det glemmer jeg aldrig. Det var bare sådan et skræmt ansigt, der kom ind, fordi han ikke vidste, hvad der foregik, og han var lige så bange, som jeg selv var. Og måske mere.

I karrieren har Daniel Stenderup repræsenteret Brøndby IF, Esbjerg fB, FC Roskilde og Hvidovre IF. Foto: Jens Dresling

Har taget hjertemedicin siden

Daniel Stenderup blev opereret i hjertet, og der gik ikke lang tid, før han vendte tilbage til fodboldbanen, som han i dag i en alder af 32 forsat løber rundt på i Hvidovre.

- Jeg fik jo go fra lægerne, faktisk relativt hurtigt efter at jeg blev opereret i mit hjerte. De gav udtryk for, at jeg i gåseøjne var lige så rask som andre, og generelt er jeg ikke en, der på den måde tænker så meget over tingene, og det har måske været meget godt i mit tilfælde.

I dag er det mest hjertemagnylen, de blodfortyndende piller til forebyggelse mod eventuelt flere blodpropper, han stadig indtager, der minder ham om hjertefejlen.

Daniel Stenderup med hjertemedicinen i 2012. Foto: Lars Poulsen

Og i ny og næ følelsen af svimmelhed.

Den slags svimmelhed, der kan opstå, når man ligger ned og rejser sig for hurtigt op. Det var nemlig sådan, det føltes, den novemberdag på træningsbanen i Brøndby.

- Hvis jeg en gang imellem får den følelse igen, så kan jeg godt blive mindet om det, og så kan jeg godt blive lidt skræmt i situationen.

Havde været chanceløs Brødrene Boesen og resten af landsholdets lægestab reddede lørdag Christian Eriksen i Parken. Daniel Stenderups blodprop sendte ham i græsset på træningsbanen i Brøndby, og timingen reddede på sin vis dem begge. - Umiddelbart har vi jo været ret godt stillede i og med at det er sket, hvor det er sket, fordi der netop har været folk med lægemæssig baggrund på en eller anden led tilstede. - Havde man siddet i en bil eller siddet alene derhjemme, så havde man jo på en eller anden måde været chanceløs, fortæller han. Vis mere Vis mindre

Læs i Ekstra Bladet+ om vejen tilbage for den tidligere FC Nordsjælland-spiller Jonathan Richter, der under en træningskamp blev ramt af et lyn.