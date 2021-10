Højbjergs agent anklaget for svindel

En af de største agenter i fodboldverdene, Pini Zahavi, er blevet anklaget i Belgien for en række overtrædelser sammen med den belgiske klub Royal Excelsior Mouscron.

Det har den anklagemyndigheden i Belgien bekræftet overfor nyhedsbureauet AP.

Forseelserne tæller både forfalskning, brug af forfalskninger, svindel og hvidvask af penge. Det har i den seneste tid været omtalt i belgiske medier, og det er nu bekræftet, at han er blevet tiltalt for det.

Pierre-Emile Højbjergs agent er anklaget for svindel. Foto: Lars Poulsen

Mouscron blev sat under administration for to år siden grundet mistanke om hvidvaskning, og den er efterfølgende blevet sigtet. Tilbage i 2015 overtog Zahavi klubben, men han mistænkes for at finansiere klubben igennem offshore-selskaber.

Det er nu forretningsmanden Gerard Lopez, der ejer den belgiske klub.

Pini Zahavi er kommet i modvind i Belgien. Foto: Ritzau Scanpix

Pini Zahavi har blandt andet Robert Lewandowski som en af sine klienter, ligesom den danske landsholdsspiller Pierre Emile Højbjerg ligeledes har ham som sin agent. Endvidere var han involveret i Neymars rekord-skifte fra Barcelona til Paris Saint Germain i 2017.

Højbjerg valgte at skifte til Zahavi for halvandet år siden.

Startede på bænken - sluttede med hattrick