Holder alle døre åbne

Det er efterhånden mere end syv måneder siden Niels Frederiksen blev fyret i Brøndby.

Der har været helt stille omkring den 52-årige træner i perioden, hvor han har haft tid til at tænke på alt andet end fodbold og træningsprogrammer. Han har været på rejser til både Sydafrika og Caribien.

Niels Frederiksen blev fyret 14. november i Brøndby. Han har haft muligheder for trænerjobs, men det har ikke været de rigtige tilbud for ham. Foto: Lars Poulsen.

Men fodboldtræner er også det, han skal være i fremtiden.

- Jeg har haft muligheder for trænerjobs i både Danmark, Sverige og Norge, men det har ikke været det rigtige for mig. Derfor har jeg takket nej til de muligheder, jeg har fået, siger Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

Så vidt Ekstra Bladet forstår var Niels Frederiksen inde i billedet til jobbet i IFK Göteborg, hvor Jens Bertel Askou endte med at blive klubbens nye cheftræner, lige som han var inde i billedet hos DBU som damelandstræner.

Annonce:

- Jeg er tålmodighed i forhold til min trænerfremtid. Mit næste projekt skal være i en klub med et spændende projekt, hvor jeg har mulighed for at præge udviklingen. Jeg vil gerne være med til at flytte noget.

- Jeg er tålmodig i forhold til min trænerfremtid, siger Niels Frederiksen, der ikke er afvisende overfor en eksotisk oplevelse uden for Europa, hvis et spændende tilbud dukker op. Foto: Jens Dresling.

- Og det kan sagtens krydres med en kulturel oplevelse uden for Europa. Men det kan også være i et af de større fodboldlande i Europa. Jeg holder alle mine døre åbne på nuværende tidspunkt, siger Niels Frederiksen, der ikke ønsker at tale om tiden i Brøndby udover, at han var meget glad for tre et halvt år i klubben. En tid, hvor han er stolt af det, som de opnåede. Brøndby vandt klubbens første mesterskab i 16 år med Niels Frederiksen ved roret.

Niels Frederiksen erkender, han her i sommerperioden godt kan stå i en situation, hvor han ikke får et job, han vælger at takke ja til.

- Jeg kommer på ingen måder til at stresse over min situation, hvis den er uafklaret de kommende måneder, pointerer han.

Niels Frederiksens kontrakt med Brøndby udløber med månedens udgang. Han lader sig ikke stresse over sin trænerfremtid. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen er uddannet økonom med en fortid som underdirektør i Danske Bank, men det ligger ikke i kortene, han vender tilbage til den verden.

- Min fremtid er i fodboldverdenen. Jeg har lige nu ingen planer om at komme tilbage til bankverdenen, slår han fast.

Niels Frederiksen har tidligere stået i spidsen for B93 (ungdomstræner og talentchef), Lyngby, Esbjerg, Danmarks U21 landshold og altså senest Brøndby.

Kontrakten med Brøndby udløber med månedens udgang.