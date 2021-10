Holder døren på klem

Han har stået uden trænerjob i mere end tre år, men Michael Laudrup er endnu ikke klar til at kalde sig trænerpensionist.

Det siger fodboldstjernen i et interview med Jyllands-Posten.

57-årige Laudrup stod senest i spidsen for klubben Al-Rayyan SC fra 2016 til 2018. Jobbet var hans andet i Qatar, efter at han forinden var træner for Lekhwiya.

Man skal helt tilbage til 2014 for at finde hans seneste aftryk i en af de store europæiske ligaer. Dengang var han manager for Swansea.

- Jeg er helt bevidst om, at jo længere tid der går, jo sværere bliver det at komme tilbage. Ude af øje, ude af sind, som man siger, siger han til Jyllands-Posten.

Intet har trukket endnu

- Men den situation har jeg det fint med. Jeg vil ikke definere mig som værende enten nuværende eller tidligere træner, men spørgsmålet er, om jeg gider leve livet som fodboldtræner igen.

- Jeg har det godt, som jeg har det. Når der har været nogle muligheder, har jeg vejet fordele og ulemper op mod hinanden, og indtil nu har der ikke været noget, der har trukket i mig.

Laudrup blev tidligere i oktober hyldet som det største danske sportsnavn i dansk idrætshistorie i anledning af Danmarks Idrætsforbunds (DIF) 125 års jubilæum.

Spillerkarrieren tilbragte han i storklubber som Juventus, Barcelona og Real Madrid, mens han som træner har fået job på en lidt lavere hylde.

Foruden de to klubber i Qatar og Swansea har han haft ansvaret i Brøndby, Getafe, Spartak Moskva og Mallorca. Trænerkarrieren begyndte som assistent for Morten Olsen på det danske landshold.