Hooligan-hovedpine

Topmøde skal forsøge at løse et af dansk fodbolds største problemer

Danske fodbold-tilskuere vil sejle op ad åen og ikke i blod fra slagsmål igangsat af hooligans og andre bøvede idioter. Voldsmænd har fået alt for meget spillerum på og omkring danske stadions, og det skal være slut.

Hætteklædte mænd kastede med deres opførsel skam over resten af de tusindvis af Brøndby-fans, der sidste weekend heppede på deres hold med FC København. Foto: Magnus Arnason

Det mener alle normalt begavede mennesker, der beskæftiger sig med dansk fodbold. Derfor afholdes der søndag eftermiddag et topmøde om problemet med deltagelse af Divisionsforeningen, adskillige klubber, DBU, politiet og danske fanklubber.

Justitsminister Matias Tesfaye er også med:

- Jeg er meget glad for, at både klubber, fans og resten af fodbolddanmark har lagt klar afstand til den lille gruppe af hooligans, der laver ballade på tribunerne og udenfor stadion.

Hooligans og grotesk fodbold-opførsel er desværre løbet med megen opmærksomhed de seneste måneder, men ministeren håber, at flertallet snart kan være i fred for de - trods alt - relativt få ballademagere.

- Jeg har selv været flere gange på stadion med venner og familie i denne sæson, og jeg har tænkt mig at fortsætte. Fordi de idioter skal ikke ødelægge festen for os andre. Nu mødes jeg søndag med folk fra fodbolddanmark. Vi skal sikre fodboldfesten for de 99 procent – den ene procent skal enten opføre sig ordentligt eller smides væk fra stadion.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan skyggesiden af dansk fodbold og rockermiljøet er tæt fedtet ind i hinanden.

Det har også ramt det danske fodboldlandshold, hvor DBU har frataget fangrupperingen De Danske Rødder retten til at varetage capo-mikrofonen under landskampe, efter det er kommet frem, at gruppen skabte utryghed på stadion, og en af de toneangivende medlemmer i fritiden skiftede landsholdstrøjen ud med Hells Angels-tøj.

Den slags sanktioner eller karantæner har tidligere været værktøj, som de danske klubber også har benyttet sig af. Ballademagere har dog flere måder at omgå disse straffe på. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan slagsbrødre med karantæne til FC Københavns hjemmekampe sendes sydpå i bytte for tyske ballademagere.

Københavns Vestegns Politi har også tidligere fortalt, hvordan karantæneramte fans formår at tvinge sig adgang til landets stadions med beskidte tricks.

Se dømt hooligan-boss lede skovkamp mod svenske fans

