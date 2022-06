Hooligan-leder sked på forbud: Tæskede medfan

Ekstra Bladet

Kevin Werner blev i onsdags erklæret for farlig til det danske samfund - flere år forinden blev han bandlyst fra Brøndby Stadion for at have tæsket en af sine egne på vestegnsklubbens stemningstribune.

Hooligan-lederen var frygtet og berygtet i Brøndby-kredse, og han tiltvang sig stadig adgang til lægterne trods gentagne voldelige optrin og karantæne fra stadion.