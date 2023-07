Horsens-profil på vej til lægetjek i Sparta Prag

Efter forhandling frem og tilbage kan James Gomez se frem til et nyt kapitel i karrieren, og Horsens kan juble over nye millioner i kassen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er midtstopperen denne tirsdag på vej til lægetjek i Sparta Prag.

Derefter sætter han sin signatur på en kontrakt med den tjekkiske mesterklub, der på trænerfronten er ledet af danske Brian Priske og Lars Friis.

Kun de sidste formaliteter mangler at blive høvlet af.

Østjyderne får 800.000 euro ind på bankbogen for salget af gambieren, hvilket svarer til små seks millioner kroner. Hertil kommer en række bonusser, der i løbet af indeværende år kan få den samlede gevinst til at stige yderligere og ramme en pris i omegnen af ti millioner kroner.

Horsens har også sikret sig en videresalgsklausul, der ligger på mellem 15 og 20 procent, såfremt tjekkerne sender ham videre i fremtiden.

Ekstra Bladet kunne i fredags fortælle, at den 21-årige gambier har været lun på at tage skridtet til Prag, men Horsens ville ikke slippe ham uden at forhandle. Derfor sendte de et modbud afsted, efter at de havde tygget på et indledende bud fra Sparta Prag.

Nu har de fundet fælles fodslag.

Gambianeren James Gomez. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Afviste Molde

Gomez havde stadig halvandet år tilbage af sin kontrakt med 1. divisionsklubben, og opholdet i Horsens har været godt.

Særligt i oprykningssæsonen i 2021/2022 var han en stor profil.

Allerede sidste sommer kunne Horsens have scoret en potentielt større gevinst ved et salg af den gambiske landsholdsspiller. Dengang var man blevet enig med Molde om en transfer, men salget gik aldrig igennem.

James Gomez kom i januar 2020 til Horsens på en lejekontrakt fra Real de Banjul. Et år senere blev den ombyttet til en lang, permanent aftale.