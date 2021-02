Hovedrolle i sejr over Brøndby

FC København og Brøndbys reserver mødte hinanden i en testkamp tirsdag eftermiddag, og det var værterne fra FCK, der trak det længste strå i vinterkulden.

FC København vandt opgøret 2-0 - begge scoringer faldt i første halvleg.

Selv om der var tale om en reserveholdskamp, stillede begge mandskaber op med nogle tunge skyts. Hos FCK var spillere som Andreas Bjelland, Lukas Lerager og Kamil Wilczek i startopstillingen, mens Brøndby IF kom med A-navne som Sigurd Rosted, Lasse Vigen og Andrija Pavlovic.

Hjemmeholdet bragte sig foran efter 27 minutter ved 18-årige Victor Kristiansen, der efter forarbejde af Kamil Wilczek gjorde det til 1-0, og den polske angriber, der som bekendt har en glorværdig fortid i Brøndby IF, var også involveret i 2-0-scoringen.

Kort før pausen blev Wilczek tacklet i feltet, men bolden røg hen til Mohamed Daramy, der fejrede sit comeback med en kasse.

I anden halvleg fandt ingen af holdene vej til netmaskerne, og derfor vandt FC København 2-0 over arvefjenderne fra Brøndby IF i et opgør, der naturligvis blev afviklet uden tilskuere.

