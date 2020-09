Hun blev kaldt møgluder – spilleren har ikke sagt undskyld

Han råbte: ’Du er så fucking ringe!’

Han skubbede hårdt til hendes skulder med hånd og arm.

Han hvæsede ’møgluder!’

På vej ud af banen spyttede den voksne mand efter hende. Snotklatten ramte den 18-årige fodbolddommer Julie Alsbro på armen.

Serie 4-spilleren fra Egernsund Kultur & Idrætsforening havde i den grad styr på de mest nedladende afdelinger af det danske sprog, men ét ord mestrer manden tilsyneladende ikke:

Undskyld!

Julie Alsbro blev student i sommer og er lærervikar i sit sabbatår, hvor hun giver den fuld gas som fodbolddommer. (Privatfoto)

Egernsund KIF undskyldte ganske vist torsdag officielt i form af en pressemeddelelse udsendt 20 dage efter det dramatiske røde kort til klubbens spiller den 5. september.

’Vi vil gerne starte med også i offentligheden at give Julie Alsbro en uforbeholden undskyldning, ’ skriver kultur- og idrætsforeningen oven på det sønderjyske derby.

Fodboldformand Thore Nauieck skriver bl.a.:

’Jeg kan ikke sige andet end – undskyld. Undskyld for det, du skulle opleve i kampen. Det, der skete, kan vi kun tage afstand fra, da denne opførsel er fuldstændig uacceptabel.’

Og videre:

’Så jeg kan i EKIF Fodbolds navn kun endnu engang undskylde for opførslen fra vores spiller og håber, at du ikke mister lysten til at være dommer på grund af en voksen mand, som opfører sig som en idiot.’

Men den helt centrale ’idiot’ har stadig ikke meldt sig på banen. Han fik kun seks spilledages karantæne for forseelsen, der i øvrigt er meldt til politiet. Midt i en coronatid er der jo endnu mindre grund til, at voksne mænd spytter efter kvindelige teenagere!

Julie Alsbro er forbløffende cool af sin alder og de dramatiske begivenheder taget i betragtning.

- Det er fint med en undskyldning, men det er klart, at jeg gerne havde set den komme lidt tidligere, siger lærervikaren fra Aabenraa.

Har du fået en undskyldning fra spilleren?

- Nej, og det havde jeg heller ikke forventet.

Hvorfor ikke? Han er en voksen mand, der har dummet sig!

- Jamen, det ville da også have været rart, men min oplevelse er jo lidt den, du ved… At hvis han kan finde på at gøre det der, så skal man nok heller ikke forvente, han siger undskyld. Det er heldigvis ikke så tit, folk går så meget over stregen, men NÅR det så sker… Så beklager man nok heller ikke, siger Julie Alsbro.

Der er jo gået ild i MeToo igen. Oplever du som dommer sexisme på banen?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler langt hen ad vejen, at vi dommere bliver behandlet på lige vilkår også i forhold til de tilråb, der kommer. Jeg føler, jeg får en fair chance, siger Aabenraa-studenten.

Julie Alsbro i midten sammen med Freja Jensen (tv) og Louise Mikkelsen. De tre dommere er foreviget under en kursusweekend i Næstved. (Privatfoto)

Hendes far var med på en hyggetur til kampen mod Egen IK dengang i starten af september, så Julie kunne græde ud i bilen hjem. Hun har talt meget med familien, men hun er altså også sej: Dagen efter var hun linjedommer i en serie 2-kamp…

- Jeg var ked af det et par dage, men familien har bakket op, og det har dommerklubben i den grad også. Det var IKKE min skyld, det skete! Jeg har fået fantastisk opbakning alle steder fra, det er helt vildt, og selvfølgelig har der været et par ubehagelige kommentarer på sociale medier, men jeg vil mene, at 99 procent af al respons har været positiv, siger Julie Alsbro.

Så ambitionerne er intakte for kvinden, der som 15-årig tog dommerkort og uanset ubehøvlede sønderjyske serie 4-typer sigter direkte mod at styre kampe i Superligaen. Hun dømte selvfølgelig også kamp lørdag.

- Jeg synes, jeg er kommer hel ud af det. Jeg har være ærlig og fortalt sandheden hele vejen, og så er det klart, at opmærksomheden fra medierne har været voldsom, når man ikke har prøvet det før.

Synes du at seks karantænedage er en passende straf?

- Det er ikke ret meget. Jeg synes, han burde have været udelukket i en hel sæson!

