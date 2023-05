Hvidovre IF rykker op i Superligaen

Hvidovre IF er klar til Superligaen, efter at Sønderjyske spillede uafgjort mod Næstved BK og dermed ikke længere kan indhente Hvidovre

Hvidovre er efter sommerferien for første gang i 26 år en del af Superligaen.

Det står klart, efter at rivalen Sønderjyske søndag spillede 3-3 hos Næstved efter en sen udligning ved værterne og dermed ikke længere kan hente Hvidovre i kampen om andenpladsen i 1. division.

Hvidovre slog lørdag Vendsyssel 3-2 på udebane efter et sejrsmål i overtiden og bragte sig seks point foran sønderjyderne, som derfor var presset til at vinde deres sidste to kampe stort.

Den mission fejlede dog. Søndag sørgede Mads Agger og Laurits Bust for 2-0 til Næstved efter 23 minutter, inden stopperen Luka Racic efter to forsøg fik sparket lidt spænding tilbage i opgøret lige før pausen.

I anden halvleg vendte Sønderjyske-topscorer Emil Frederiksen inden for ti minutter kampen på hovedet med først en træffer på straffespark og siden endnu en efter en retur fra keeperen.

De lokale fans glæder sig over udsigten til Superliga-bold i Hvidovre

Sønderjyske jagtede flere mål, men fik dem ikke, og netop som opgøret var gået ind i overtiden, drejede Abdoulie Njai i stedet bolden op i krydset til 3-3.

Sønderjyske forsømte dermed at rykke tilbage til Superligaen i første hug, efter at klubben sidste år rykkede ud efter 14 sæsoner i det fineste selskab.

Hvidovre er i stedet klar til Superligaen med et setup, der ellers ikke skriger topbold. De fleste spillere i Hvidovre spiller fodbold på deltid ved siden af et job, og det bliver der ifølge sportschef Peter Lassen ikke ændret væsentligt på trods oprykning.

Cheftræneren i Superligaen kommer efter alt at dømme stadig til at hedde Per Frandsen. Den tidligere landsholdsspiller har således netop forlænget med Hvidovre til sommeren 2025.

Stemningen er stukket af i Hvidovre nu, hvor Superliga-oprykning ligner en realitet Der var allerede vild stemning i Hvidovre lørdag, da spiller bussen ankom til stadion, efter holdet havde vundet ude mod Vendsyssel.

Peter Lassen og de andre ledere i Hvidovre skal dog nok alligevel få en travl sommer, hvis både spillertruppen skal i superligagear, og Hvidovre Stadion skal godkendes til den bedste række.

Hvidovre spillede senest i Superligaen i sæsonen 1996/97. Den 98 år gamle klub blev danmarksmester i 1966, 1973 og 1981.

Med op følger Vejle Boldklub, der for mere end to uger siden sikrede sig sin billet til Superligaen og siden også har sikret sig førstepladsen i 1. division. Søndag blev det 1-1 hos Helsingør i vejlensernes næstsidste kamp inden ferien.

