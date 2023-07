Hyldes efter dødsfald: - Han var et forbillede

Asbjørn Sennels gik søndag bort efter et kræftforløb. Michael Gravgaard husker sin gamle holdkammerat for at være et sandt forbillede

- Jeg er simpelthen så trist over at læse, at så godt et menneske ikke er her længere.

Sådan lød det fra Michael Gravgaard, da Ekstra Bladet talte med ham søndag oven på den hjerteskærende nyhed om fodboldspilleren Asbjørn Sennels død.

Sennels gik bort søndag, efter at han i foråret blev ramt af uhelbredelig småcellekræft. Han blev 44 år.

Men man skal skrue tiden et godt stykke tilbage for at finde det tidspunkt, hvor deres veje krydsedes for første gang.

En sand holdkammerat

Årene var fra 2002 til 2004, og her spillede de begge i Viborg FF.

- Han var et forbillede i Viborg-tiden. Asbjørn var sindssygt begavet. Måske et af de klogeste mennesker, udtaler Michael Gravgaard.

Asbjørn Sennels spillede fra 2004 til 2007 i Brøndby. Før da kom han fra Viborg FF, hvor turen også gik hen igen efter årene i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

- Men frem for alt var han et sindssygt godt menneske. Hvis jeg nogensinde skal lægge vægt bag ordene om, hvad en god holdkammerat er, så er Asbjørn på den liste.

I 2004 skiftede Asbjørn Sennels til Brøndby IF, og kort tid efter blev de så rivaler, da Gravgaard i 2005 kom til FC København.

Men det var årene i Viborg, som Michael Gravgaard husker Asbjørn Sennels bedst for.

- Lige præcis de år, som Asbjørn og jeg havde i Viborg dengang, var sindssygt definerende for os og for vores fremtidige liv.

- Jeg tror, at vi begge gik fra at være nogle bonderøve med halm i træskoene til at være fodboldspillere i Brøndby og FCK

Sund og fornuftig

En af de ting, som Michael Gravgaard specielt husker sin gamle holdkammerat for, var hans fornuft og venlighed.

- Altså han var næsten for godt et menneske til at være i topfodbold. Han ville virkelig være god ved alle. Han var altid rolig, og han fik aldrig sådan nogle hjerneblødninger, som vi andre kunne få.

Da Asbjørn Sennels var færdig med jobbet som professionel fodboldspiller, begyndte han jobbet som gymnasielærer. Her underviste han i filosofi, oldtidskundskab, religion og billedkunst. Foto: Ernst van Norde

Med en aldersforskel på et lille år mellem de to fortæller Gravgaard, hvordan han føler, at de to gik gennem de samme udfordringer på samme tid i deres karriere. Der lærte han, hvad det vil sige at være en Superliga-profil, og det var også ting, han lærte af Asbjørn Sennels.

For Asbjørn var den fornuftige og den kloge, og det lærte Gravgaard meget af. Her var der især et eksempel, som han tydeligt husker.

- Jeg kan huske en vintersæson, hvor Søren Frederiksen (tidl. Viborg FF-spiller, red.) kom tilbage og havde taget en otte-ni kilo på, og så kom Asbjørn og var mere trimmet, end da vi gik på ferie.

- Så han stak af fra alle os andre, når vi var ude at løbetræne.

- Det var så der, hvor det gik op for mig, at hvis man tog sig lidt sammen i stedet for at ligge i julefrokostdruk, så kunne man rent faktisk se det, når man kom tilbage.

Klubber mindes Sennels

Asbjørn Sennels startede karrieren som professionel fodboldspiller i 1998 og stoppede først i 2012.

I tre omgange spillede han i Viborg FF, hvor han også i en kort periode var spillerassistent for klubbens andethold.

Klubben var derfor også hurtigt ude med en kommentar om den hjerteskærende nyhed.

'Vi har med dyb sorg modtaget beskeden om, at Asbjørn Sennels er gået bort efter få måneders sygdom', skriver klubben på deres sociale medier.

'Asbjørn vil for evigt have en særlig plads i VFF-historien. En fighter. En klubmand. En vinder.'

'Hvil i fred', skriver de sluttelig.

Efter hans tid i Viborg FF kom Asbjørn Sennels til Brøndby IF, hvor han var i årene 2004-2007, og hvor han også vandt 'The Double' i 2004/05 sæsonen.

'Vi har med stor sorg modtaget den tragiske nyhed om, at Asbjørn Sennels er gået bort efter få måneders sygdom', skriver klubben fra Vestegnen på sine sociale medier og fortsætter:

'Brøndby IF's tanker og dybeste kondolencer går til Asbjørns familie og venner i denne svære tid'.

Asbjørn Sennels er noteret for at have spillet 110 kampe for Brøndby IF.