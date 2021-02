Brøndbys fans fedter i den grad for, at profilen Anthony Jung skal forlænge med klubben, og tyskeren er tydeligt smigret

Brøndby har med stor succes rykket forsvarsspilleren Anthony Jung ind i det centrale forsvar.

Klubben har bare ét problem.

Mens tyskeren nyder stor succes, så bliver sandkornene i toppen af timeglasset færre og færre.

Den 29-årige Jungs kontrakt udløber nemlig til sommer, og fansene er ikke diskrete med deres ønske om, at han forlænger den kontrakt.

Fansene har således startet en kampagne på de sociale medier for at få Jung til at blive i klubben med det kække #ForeverJung.

En reference til det tyske band Alphavilles sang 'Forever Young' fra 1984.

Brøndby-fanen Jannick appellerer netop med sangen 'Forever Young i en akustisk udgave og et par modifikationer til teksten.

En anden fan har budt med et løfte på noget lidt mere permanent, hvis tyskeren bliver.

Jane byder ind med at sætte noget mindre omfattende på spil, som til gengæld lyder super hyggeligt.

Fan-podcasten BrøndbyLyd frier til Jung ved at photoshoppe den tidligere Leipzig-spiller ind i forskellige historiske situationer.

Kampagnen er ikke gået Anthony Jungs næse forbi ,og forsvarsspilleren takker på Instagram ved at skrive.

'I er fuldstændig vanvittige. Jeg ville bare lige takke alle for støtten og den positive energi. Jeg er beæret', skriver tyskeren til sine følgere på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: @tonyjung3 på Instagram

Jungs arbejdsgiver, Brøndby IF, har også budt ind ved at spille netop sangen 'Forever Young' på stadionhøjtalerne, mens de filmer tyskeren, der tydeligt finder det morsomt.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om det tilbud, som fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, har præsenteret for Anthony Jung. Det kan du læse her:

Uventet Brøndby-udvikling: Overvejer at blive