- Ikke en rar samtale

Sam Allardyce var ikke den, Karsten Aabrink havde mest lyst til at fortælle om Stig Tøftings nat i detentionen, fortæller Aabrink i Ekstra Bladets podcast 'Agenterne' om et opkald, han stadig husker meget tydeligt

Væk Sam Allardyce en meget tidlig søndag morgen, og fortæl ham, at hans spiller sidder i spjældet.

Det var opgaven til Karsten Aabrink 23. juni 2002, hvor Aabrinks egen telefon også kimede noget tidligere, end han satte pris på.

- Jeg blev vækket klokken 6 om morgenen af en stille og rolig Stig Tøfting, der lige skulle tale med mig, genfortæller Aabrink i Ekstra Bladets podcast, 'Agenterne'.

- Var du vant til, at spillerne ringede så tidligt?

- Nej, jeg vil sige, at spillerne ringede rigtig, rigtig meget og heldigvis for det, men klokken 6 om morgenen plejede den ikke at ringe. Men det var nu ligegyldigt. Jeg er god til at falde i søvn igen.

- Bare ikke den morgen, fordi Stig meddelte mig, at han var i fængsel.

Karsten Aabrink foran Københavns Byret i efteråret 2002. Foto: Thomas Sjørup

- Ringer du til Sam?

Stig Tøfting havde været på Café Ketchup med landsholdstruppen. Det endte med at koste restaurantmanageren en skalle og stedets kok en næve i tindingen.

Og siden kostede det Tøfting en nat bag tremmer og Aabrink et rigtig træls opkald til England.

- Nu syntes Stig jo så, at jeg fik opgaven at ringe til Sam Allardyce.

Agenten skulle fortælle, at Stig ikke kom hjem som aftalt, og han ret sikker på, at det ikke ville blive populært hos Tøftings manager, Allardyce, også bare kendt som 'Big Sam'.

- Hvis folk ikke ved, hvem Sam Allardyce er, så er det en oppe fra Nordengland. En stor, hyggelig, engelsk fætter, som selvfølgelig er på pub om aftenen, lyder det fra Aabrink i 'Agenterne'.

Sam Allardyce var mildest talt ikke begejstet for at høre Aabrinks stemme i telefonen den søndag morgen. Foto: AP/Scott Heppell

Mød op i Bolton i morgen

Karsten og Stig lagde på, og så skulle agenten ellers finde ud af, hvornår og hvordan han bedst overleverede nyheden.

- Først skulle jeg vente på, at klokken blev nogenlunde anstændig, fordi man vækker ikke Sam Allardyce klokken 7 om morgenen, og så er det jo engelsk tid.

- Og jeg ville jo også gerne have det overstået, lyder det fra Aabrink, der naturligvis heller ingen interesse havde i, at 'Big Sam' skulle få beskeden gennem medierne.

Klokken kvart over 8 dansk tid, kvart over 7 i England, griber Aabrink mobilen.

- Der ringer jeg på Sams privatnummer. Og det var ikke en rar samtale, mindes Aabrink.

Fire måneders ubetinget fængsel fik Stig Tøfting for episoden, der senere resulterede i en ophævelse af kontrakten med Bolton. Foto: Thomas Wilmann

Karsten Aabrink beklager mange gange og forklarer den britiske manager, at han bliver nødt til lige at fortælle ham om Stig Tøftings situation.

- Inden jeg nåede så langt, så kom der jeg ved ikke hvor mange engelske gloser: Om jeg vidste, at det var søndag, og hvad klokken var, og at han håbede, at det var mere end vigtigt.

- Og han håbede, at det var noget godt, for ellers kunne jeg bare knalde røret på.

Det var vigtigt, men det var ikke godt.

- Samtalen varede ikke særlig længe. Han meddelte bare, at jeg kunne møde op i Bolton den næste dag.

- Så sagde det dut, dut i ørerne.

