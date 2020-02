Ikke i tvivl: Den går ikke i den virkelige verden

Professor slår fast, at man i årsregnskabsloven aldrig ville se en modregning i et formandshonorar, som DBU har gjort i forhold til Jesper Møllers årsløn i unionens årsrapport

DBU har i sin årsrapport for 2019 ikke fremlagt det fulde beløb, som Jesper Møller får udbetalt i formandshonorar.

Her fremgår beløbet 871.000 kr. Det er den udgift, som DBU har haft til Jesper Møllers honorar i 2019.

Men Jesper Møller har modtaget 1,2 mio. kr. i formandsløn for sit arbejde.

Unionen har i sin årsrapport lavet en modregning i det tilskud, som UEFA betaler til DBU for det arbejde Jesper Møller yder i Executive Committen. Men den modregning fremgår ikke i forbindelse med offentliggørelsen af formandens vederlag.

Derfor fremgår de 329.000 kr., som DBU har indregnet som et tilskud fra UEFA til formandslønnen ingen steder.

DBU aflægger regnskab under Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Og her er reglerne ikke nær så detaljerede som i årsselskabsloven.

- DBU aflægger regnskab under Kulturministeriets bekendtgørelse om driftstilskud fra ministeriet. Og her er reglerne ikke nær så detaljerede som vi ser dem i årsregnskabsloven. Kravet er dog, at DBU skal aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden fejl og mangler, siger Frank Thinggaard, professor i eksterne regnskaber på Århus Universitet.

Professoren slår fast, at den regnskabspraksis som DBU har anvendt med at modregne honorarer i et årsregnskab ikke var gået, hvis det havde været ude i den virkelige verden.

- Jeg kan sige så meget, at man i årsregnskabsloven ikke vil se en modregning i et honorar i et årsregnskab.

- Her er et grundlæggende regnskabsprincip, at man skal vise tingene brutto uden modregninger af tilskud. Her ville den faktiske løn, som formanden havde fået altså fremgå, fastslår profession Frank Thinggaard fra Århus Universitet.

Jesper Møller har tidligere talt meget varmt for transparens i DBU, men årsrapporten for 2019 er ikke et retvisende billede af de faktiske lønforhold for formanden.

