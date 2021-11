Ingen angst: - Klar til at dø

Lars Høgh fortæller i sin nye selvbiografi, at han er taknemmelig for sit liv, og i den forstand er han klar til at dø

Lars Høghs langvarige og urimelige kamp mod kræften nærmer sig sin afslutning.

Den sympatiske målmandslegende har selv for nylig sat ord på, at det ifølge lægernes prognose nu kun drejer sig om måneder.

I sin nye selvbiografi, 'Der er antal på alt', der udkommer onsdag 17. november, åbner Lars Høgh yderligere for sin udmarvende kamp mod sygdommen, som fynboen efterhånden har erkendt, kommer til at tage livet af ham.

- Jeg havde fået min dødsdom ad flere omgange og i den forstand forberedt mig. Forberedt mig på, at det snart kan være forbi. Jeg ved, at det ikke er forbi endnu, men det kan være forbi, og der vil komme et tidspunkt igen, hvor jeg tænker, er det forbi, er det forbi nu?, skriver Lars Høgh i selvbiografien, som Ekstra Bladet har fået lov at citere fra.

Der er antal på alt udkommer onsdag 17. november. Pressefoto

62-årige Lars Høgh beskriver i flere af kapitlerne, hvordan kræftsygdommen har præget de seneste år livet.

- Det var den hårdeste kemokur, man kunne forestille sig. Den fik alt, hvad den kunne trække, og det var modbydeligt. Jeg måtte gå rundt med hvide handsker på derhjemme, fordi jeg ikke kunne røre ved noget koldt.

- Jeg havde ondt alle vegne, i maven, i hovedet, i ryggen. Jeg havde munden fuld af blegner (blister, red.), og jeg stank så forfærdeligt af rådden kemi, skriver Lars Høgh bl.a. om den kemobehandling han modtog i begyndelsen af sit sygdomsforløb.

Den tidligere landsholdsmålmand fortæller videre, at han hele tiden har troet på at overvinde de umulige odds, men efter sommerens EM-slutrunde er det desværre gået støt ned ad bakke for Lars Høgh.

Kræftsyge Lars Høgh besøger landsholdlejren. Her får han en krammer af Daniel Wass. Foto: Lars Poulsen

Nu har Lars Høgh efterhånden accepteret sin skæbne.

- Jeg må også konstatere, at hvis jeg var død fjorten dage efter min første diagnose, var jeg gået herfra med stor taknemmelighed. Det var også det allerførste, jeg sagde til Tine og børnene, da det hele var sket. Prøv at se et liv, jeg har haft, skriver Lars Høgh med tanke på hovedsageligt sin kone, og sine to børn.

- Så i den forstand er jeg klar. Jeg har ingen angst. Jeg har bare en dyb følelse af taknemmelighed. Jeg har af og til kørt nogle ture for mig selv, hvor jeg har sat noget musik på, og så er tårerne bare begyndt at vælte ud af mig. Så har jeg måske lige kørt forbi sommerhuset og siddet i bilen et sted derude omkring, mens jeg fik grædt færdig.

- Men det er ikke dårlige tanker, jeg har haft. Jeg har tænkt på mine forældre, på mine børn og på Tine (Lars Høghs kone, red.), og selvom det også er blandet op med, at det er synd for dem, så har jeg ikke siddet med en negativ følelse. Det har været taknemmelighedstårer, grædt i glæde over alt det, jeg har haft og stadig har.

Lars Høghs 'Der er antal på alt' udkommer på Lindhardt og Ringhof den 17. november. Bogen er skrevet i samarbejde med Jakob Kvist.

Da Danmark i oktober kvalificerede sig til VM med en sejr over Østrig, dedikerede Kasper Hjulmand sejren til Lars Høgh: