Investorer trækker sig

Sundby Boldklub, der spiller i landets bedste kvindelige fodboldrække, kommer ikke til at fortsætte med sit professionelle setup.

Klubbens investorer har nemlig meddelt Sundby Boldklub, at de ikke længere ønsker at støtte projektet.

Det bekræfter klubbens formand, Bo Hammer, over for Viaplay Group.

-Gruppen af investorer har meddelt os, at de ikke længere ønsker at skyde penge i projektet. Derfor har de spillere, der oprindeligt har kontrakt til den 30. juni 2023 fået muligheden for at komme ud af deres kontrakt allerede nu, hvis de ønsker at finde et andet sted at spille fodbold, fortæller Bo Hammer.

Det er kun et år siden, at lokale investorer havde intentioner om at skyde tre-fire millioner kroner ind i kvindeholdet årligt hen over en periode på fire år, skriver TV3 Sport.

Spillerne har nu i samarbejde med Spillerforeningen fået tid til at finde ud af, om de ønsker at fortsætte eller stoppe i Sundby Boldklub.

Sundby rykkede op i den bedste række før denne sæson, men livet på første klasse har været svært. Klubben sluttede klart sidst i grundspillet og skal nu ud i nedrykningsspil.

Bo Hammer erkender, at klubben kom skævt ind i den bedste række.

- Det har skullet gå hurtigt for at få det hele til at lykkes, og vi har i efteråret haft et af ligaens højeste lønniveauer, men det er ikke gået som ønsket, siger han.