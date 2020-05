Iskold luft i retten: - Al tillid var væk

Christian Lønstrup mødte tirsdag FC Roskilde i retten. Den 49-årige træner kræver godt 350.000 kr. af i 1. divisionsklubben, som for et år siden satte ham fra bestillingen i forbindelse med den meget omtalte matchfixing-sag

ROSKILDE (Ekstra Bladet): De ikke så meget som hilste på hinanden.

Der er gået et år, men forholdet mellem Christian Lønstrup og FC Roskilde-klubejer Carsten Salomonsson er fortsat på frysepunktet efter det dramatiske brud i maj sidste år.

Tirsdag mødtes de i retten i Roskilde, og der var ikke meget gensynsglæde over mødet.

Salomonsson gik uden at hilse straks over til sin plads i retssal 1, mens Christian Lønstrup blev på sin halvdel uden at veksle så meget som et blik med dagens modstander.

Den tidligere Roskilde-manager har stævnet 1. divisionsklubben for lige knap 350.000 kr., efter han for et år siden blev sat fra bestillingen i forbindelse med den meget omtalte matchfixing-sag i klubben.

Lønstrup kræver knap seks måneders løn samt en godtgørelse på 25.000 kr. efter afskeden i domkirkebyen.

Lønstrup blev suspenderet af klubben, efter han på et spillermøde 13. maj havde fortalt sine spillere, at han havde hørt, at flere af dem var involveret i matchfixing.

Christian Lønstrup fortalte i retten, at han efter sin egen opfattelse blot havde informeret spillerne om, hvad han havde hørt, og dermed gjort sin pligt som træner.

Både Mikkel Thygesen og Anders Nielsen fortalte i retten, at de opfattede det som direkte anklager mod en samlet trup, der på den baggrund mistede tilliden til den 49-årige træner.



Beskyldning eller orientering? 13. maj 2019 fortalte daværende FC Roskilde-manager Christian Lønstrup på et spillermøde klubbens egne spillere, at det var kommet ham for øre, at nogle var involveret i matchfixing. Lønstrup fortalte, at det drejede sig om 3-4 spillere, men satte ikke navn på og mente selv, at der var tale om en generel orientering om matchfixing. Da sagen dagen efter begyndte at buldre i medierne, valgte 1. divisionsklubben at suspendere manageren resten af sæsonen. Ifølge FC Roskilde valgte Christian Lønstrup kort efter selv at sende sin opsigelse. Det afviste Lønstrup i retten. Han havde '100 pct. sikkert ikke sagt op', da han ikke mente, at han havde gjort noget forkert. Han havde tværtimod blot gjort sin pligt som træner. Lønstrups advokat, Pernille Nørkær, kaldte FC Roskildes opførsel for illoyal og mente, at der var tale om en krænkende og ubehagelig suspendering. Midt- og Vestsjællands Politi indstillede i marts efterforskningen i matchfixing-sagen.

Christian Lønstrup fortalte under sin afhøring, at han havde fået informationerne fra en mand, som han 11. maj tilfældigt mødte på en parkeringsplads omkring Bagsværd.

Han kendte ikke manden, men anså hans historie som troværdig, da han i præcise detaljer kunne fortælle om, hvordan matchfixingen foregik.

'Han begynder at fortælle i detaljer om, hvilke kampe, hvor mange kampe og beløb. Han fortæller, at der er spillet store summer på, at Roskilde taber nogle af deres kampe'.

'Han siger, at han selv havde tjent rigtig mange på, at Roskilde skulle tabe fodboldkampe, og nævner tre-fire spillere', fortalte Christian Lønstrup i retten.

Han afviste flere gange, at han havde anklaget sine spillere for matchfixing på spillermødet to dage efter mødet med den uidentificerede mand på parkeringspladsen.

Han gengav blot, hvad han havde fået at vide. 'Vi skal have stoppet det her, og det skal stoppes i dag', fortalte Lønstrup, at han havde sagt til det meget omtalte spillermøde, hvor bølgerne gik højt.

Flere spillere krævede af Lønstrup, at der kom navne på bordet, men det afviste manageren ad flere omgange.

Klubejer Carsten Salomonsson fortalte, at han var vildt skuffet over, at Lønstrup ikke straks havde informeret ham - og sagde i øvrigt, at Lønstrup havde fortalt ham, at han havde fået matchfixing-oplysningerne til en fest om aftenen 11. maj.

Ifølge klubejeren havde spillerne efter mødet fuldstændig mistet tilliden til manageren, hvilket Mikkel Thygesen og Anders Nielsen bekræftede, da de vidnede:

- Det var svært ved at se ham have et samarbejde med den nuværende trup. Al tillid var væk, og det var en samlet spillertrup, der pressede på for, at han ikke var der mere, sagde Thygesen.

Ifølge den tidligere Brøndby-profil havde Lønstrup inden mødet fortalt truppen, at det ville blive et møde, de aldrig ville komme til at glemme.

Det fik han ret i.

Da sagen dagen efter slap ud i medierne, gav klubejer Salomonsson manager Lønstrup flere muligheder.

Han kunne vælge selv at sige stop, blive suspenderet eller bortvist. Lønstrup ønskede ikke at stoppe, da han ikke mente, at han havde gjort noget forkert.

- Jeg har bare informeret mine spillere, og selvom vi havde slået Lyngby 6-0, havde jeg sagt præcis det det samme. Det skulle jo stoppes, forklarede Lønstrup.

Han blev suspenderet i 14 dage, men den nu tidligere Roskilde-manager valgte 22. maj - godt en uge efter han var blevet suspenderet - at stævne klubben, som ifølge hans udsagn havde sat ham skakmat ved at suspendere ham og udstyre ham med en mundkurv.

- Jeg var blevet suspenderet, fjernet fra min pind. Jeg får at vide, at jeg ikke skulle møde op. Jeg hører ikke noget. Det eneste, jeg får at vide, er, at jeg skal aflevere min computer og mine nøgler.

Christian Lønstrup, der tjente 50.000 kr. om måneden i domkirkebyen, kræver knap et halvt års løn af sin tidligere arbejdsgiver, da der efter hans advokats opfattelse reelt er tale om en uberettiget bortvisning.

Det samlede beløb er med feriepenge og godtgørelse på 348.891,21 kr. med tillæg af procesrente.

FC Roskilde har nedlagt påstand om frifindelse. Der afsiges dom i sagen 17. juni.

