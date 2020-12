- Jeg gjorde det rigtige

Ekstra Bladets Top 50

50. Mette Bach Kjær

Hun er kvindernes stemme i DBU-bestyrelsen. Hun har også plads i kvindedivisionsforeningen. Samtidig er hun udpeget til UEFA's Women Football Committee.

49. Bent Clausen

For ham er arbejdet med fodbold en livsstil. Han er formand for DBU Jylland. Men han er også en magtfuld næstformand for DBU, hvor han repræsenterer bredden i dansk fodbold.

Derfor har hans stemme i bestyrelsen en del vægt.

48. Flemming Pedersen

FC Nordsjælland-træneren er af de mest fodboldkyndige mennesker i dette land. Flemming Pedersen er en fodboldtænker uden lige og 100 pct. sig selv.

Han har gjort det så godt i FCN, at ingen længere taler om Hjulmand.

Foto: Jens Dresling

47. Morten Wieghorst

Med en fortid som træner i både FCN, AGF og AaB har han skabt et stort netværk til den aktuelle rolle som assistenttræner for Kasper Hjulmand på landsholdet.

Den tidligere landsholdsspiller var også med Laudrup i Swansea.

46. Kim Mikkelsen

Han er ikke så kendt i den brede offentlighed, men i kraft af stillingen som sportschef hos NENT spiller han en stor rolle i dansk fodbold - i kulisserne.

Han har været med i mere end 20 år og kender gamet til fingerspidserne.

45. Stig Tøfting

Ekstra Bladets fodboldekspert er også ekspertkommentator hos TV3 Sport. I modsætning til flere eksperter er han aldrig bange for at sætte noget og sig selv på spil.

Han har sine meningers mod og står altid ved dem.

Foto: Lars Poulsen

44. Daniel Rommedahl

I mere end tyve år har Rommedahl været i FCK og arbejdet sig op gennem systemet. Han er klubbens politiske stemme i både Divisionsforeningen og i ECA (European Club Associations).

Han er i bestyrelsen begge steder.

43. Christian Poulsen

Det er svært at finde en dansk fodboldspiller med et flottere CV. Christian Poulsen er beskeden af natur, mens hans bedrifter på banen var enestående.

Er i gang med at skabe sig et trænernavn som assistent i selveste Ajax.

42. Keld Bordinggaard

Fra en af idemagerne til børnefodbolden i DBU til diverse landstrænerposter, spiller han i dag ikke så fremtrædende en rolle.

Som rådgiver for sportsdirektøren i Bayer Leverkusen og en konsulentrolle i Vejle har han rigeligt at se til.

41. Mathias 'Zanka' Jørgensen

Nogle elsker ham, andre elsker at hade ham. 'Zanka' er alt andet end grå. FCK’eren har i over et årti været en markant skikkelse i dansk fodbold, og han tager gerne debatten up-front.

Sidder i Spillerforeningens bestyrelse.

Foto: Ernst van Norde

40. Erik Sviatchenko

FC Midtjylland-kaptajnen er et reflekteret menneske med sine meningers mod. Han er i bestyrelsen i FCM Samfund og kæmper blandt andet imod, at klubben tager på træningslejr til Dubai.

Aktiv på sociale medier og en markant stemme i Superligaen.

39. Thomas Gravesen

I mange år var 'Graver' ude af søgelyset, da han trak stikket til både landsholdet og offentligheden.

Den tidligere Real Madrid-mand er Discovery-ekspert på landsholdet og Superligaen og er som på banen kontant.

38. Morten Bruun

Europamesteren fra 1992 er blandt de mest respekterede ekspertkommentatorer herhjemme. Han er vidende, grundig og har en enorm kærlighed til spillet.

Bruun er også stor på sociale medier og stod i 2020 bag projektet #herermitstadion på Twitter.

Foto: Lars Poulsen

37. Thomas Frank

Han kom fra flere job som ungdomslandstræner, da han fik ansvaret i Brøndby. Han skred i marts 2016, da klubejer Jan Bech hængte ham ud på sociale medier.

I Brentford har han skabt sig en lovende karriere i en klub, der igen bejler til Premier League.

36. Jesper Grønkjær

Som aktiv var han den stille, eftertænksomme type. Som ekspert er han dygtig til at læse spillet på banen.

Grønkjær er virkelig vokset stærkt ind i ekspertrollen på tv, hvor han er en skarp analytiker hos NENT Group.

35. Jim Stjerne Hansen

I 2014 stoppede han som generalsekretær i DBU efter 26 år på posten. Indtil da var han en vigtig og afgørende stemme i dansk fodbold.

I dag sidder han i den magtfulde disciplinærkomite hos UEFA, hvor han er med til at udstede bøder.

Foto: Lars Poulsen

34. Kasper Schmeichel

Målmanden med det berømte efternavn har plads i landsholdets spillerråd og derved en af nøglespillerne på landsholdet.

Han er vokset meget de senere år og frem. Med sin fremtrædende rolle internationalt er han et forbillede for mange med målmandsdrømmen.

33. Jon Dahl Tomasson

Manden med Danmarks bedste inderside er netop kåret som årets træner i Sverige efter at have ført Malmö FF til guld.

Som spiller fik Jon Dahl Tomasson med kloghed og flid det maksimale ud af sit talent. Noget tyder på, at det også er succesformlen som træner for den tidligere landsholdsbomber.

32. Jakob Jensen

Den ukendte mand i toppen af dansk fodbold. Sådan må beskrivelsen være for manden, der i starten af året skiftede stillingen som departementschef i Beskæftigelsesministeriet ud med jobbet som direktør i DBU.

Foreløbig har han ikke markeret sig i offentligheden.

31. Frank Arnesen

Han har i mange år beklædt store, internationale sportschef-stillinger. Fra PSV Eindhoven til Chelsea, Tottenham og aktuelt i Feyenoord, hvor han skal bringe klubben tilbage på sporet som et tophold.

På TV har han også optrådt som ekspert i flere år.

30. Brian Priske

Den midtjyske guldtræner er i færd med at skabe sig et stort navn. Han er utvivlsomt en meget talentfuld træner, der også er interessant for udlandet.

I medierne optræder den tidligere landsholdsback korrekt, men uden det store spræl.

Foto: Mik Eskestad

29. Jan Laursen

Mr. FC Nordsjælland har intet behov for at fremhæve sig selv, selvom han har meget at være stolt af. Laursen er om nogen, manden bag succesen i Farum. Han har er stort hjerte for ungdommen, og er en dygtig og fair købmand.

28. Ole Palmå

Brøndby står hans hjerte meget nært. Han var kommerciel direktør fra 2004-2010 og en kort periode i 2011 administrerende direktør.

I 2018 vendte han retur efter fem år som direktør i FCN. I dag er han administrerende direktør på Vestegnen.

27. Thomas Delaney

Dortmund-spilleren er højt placeret i landsholdets hierarki, hvor han er en del af spillerrådet.

Når han om nogle år vender retur til Danmark, er der slet ingen tvivl om, at karrieren kommer til at slutte i FC København.

Foto: Anders Brohus

26. Michael Sahl Hansen

Han er nyudnævnt direktør i Spillerforeningen, hvor han tidligere på året afløste Mads Øland. Først som konstitueret og siden som permanent. Som spillernes stemme har det stor vægt, hvad der kommunikeres herfra.

25. Peter Christiansen

Mange har travlt med at rose Jacob Nielsen og David Nielsen, men når man skal indramme AGF-opturen, så har 'PC' sin store andel.

Nu venter nye, store udfordringer i FCK. Hvor kravet er at ramme plet næsten hver gang og samtidig vinde titler.

24. Jacob Nielsen

I seks år har han stået i spidsen for AGF. Han har fået vendt flagskibet til en troværdig butik med en ganske sund økonomi.

Samtidig er der sportslig medvind og den første medalje i 23 år. Nu venter et nyt stadionbyggeri meget snart.

23. Ivan Marko Benes

Fodboldagenten spiller en stor rolle i dansk fodbold. Det var hans firma, der i sandhed bidrog til, at Jess Thorup havnede i FC København. I Superligaen er han også en markant stemme med flere profiler.

På den store scene er Robert Skov, Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard blandt klienterne.

Foto: Jens Dresling

22. David Nielsen

Med et trænerjob i Strømsgodset vendte han hjem til Danmark. Sikrede først Lyngby overraskende bronzemedalje.

Nu har han fået vendt skuden og skabt optimisme i Aarhus. Han var med til at skaffe de første medaljer til AGF i 23 år her i 2020.

21. Simon Kjær

Med en landsholdskarriere på snart 12. år og en rolle som anfører gennem fem år spiller han en stor rolle.

Ikke mindst i forhold til samarbejdet mellem DBU og landsholdsspillerne. Det er blevet bedre de senere år efter der er faldet ro på aftalerne.

20. Christian Eriksen

Stærkt på vej mod landskamprekorden. 103 landskampe over en landsholdskarriere på snart 11 år.

Valgt som Årets Fodboldspiller hele fem gange. Klubkarrieren er kørt fuldstændig af sporet i Inter, og det ligner et vinterskifte.

19. Morten Olsen



18. Preben Elkjær

Den gamle landsholdsbomber har altid været rap i replikken. Han har stadig en vigtig stemme, der altid bliver lyttet til, selv om forkærligheden for italiensk fodbold er svær at skjule for æresborgeren af Verona.

Sandheden kommer altid på bordet, når der spilles Champions League på TV 3+.

17. Lars Seier Christensen

Han solgte sit livsværk Saxobank og fik næsten 2,6 mia. Kr. I dag ejer han 22,5 procent af Parken, hvor han dog ikke også at sidde i bestyrelsen.

Men han optræder tit i en rolle, der indikerer, han har det afgørende ord, når der træffes beslutninger.

16. Jan Bech Andersen

Han trådte ind i rampelyset i 2013, da han købte lidt aktier i Brøndby.

Siden tog investeringen hurtigt til, så han i dag er hovedaktionær i klubben med en ejerandel på 54,6 procent. Han er også formand for selskabet.

15. Carsten V. Jensen

Han var aktiv i både Brøndby og FC København. Siden en markant skikkelse som sportsdirektør/chef i både FCK og FCN. Dog med en kort afstikker til trænerrollen i FCK.

I dag i en magtfuld rolle som fodbolddirektør i Brøndby, hvor han har sat retningen for udviklingen af klubben de kommende år.

Foto: Esben Salling

14. Flemming Østergaard

Den 77-årige tidligere forretningsmand har stadig en stemme i fodboldens verden. Han revolutionerede FC København, bragte dem til tops og blev efter finanskrisen sparket ud af de nye ejere.

Siden fik han frataget sit æresmedlemskab af klubben. Han har fået registreret 'Don Ø' hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

13. Per Bjerregaard

Den snart 75-årige Mr. Brøndby har om nogen sat retningen og kursen for dansk topfodbold, da Brøndby gik profvejen i 1980'erne.

Han var fremsynet og skabte et stort forspring til Brøndby. I dag er han ikke længere aktiv på lederplan.

12. Nicklas Bendtner

Den pensionerede fodboldspiller stoppede karrieren sidste år. Meget tyder på, at fremtiden bliver i fodboldens verden for den 32-årige tidligere angriber.

Han startede på trænerkursus her i december og vil være åben for et job som træner.



11. Claus Steinlein

Han er stille og roligt vokset i graderne i FC Midtjylland. Startede som akademichef, siden sportsdirektør og siden 2017 har han været administrerende direktør.

Han er en af drivkræfterne bagt magtbalancen i dansk fodbold er tippet i FCM's favør.