Jubler over kæmpe handel: - Fantastisk for en lille klub

Der er jubel i Østervrå!

Byens mest berømte søn, landsholdsholdsspilleren Joakim Mæhle, er blevet solgt fra belgiske Genk til den italienske Champions League-klub Atalanta, og en lille del af transfersummen på godt 82 mio. kr. havner i Vendssyssel.

Joakim Mæhle er opvokset i Østervrå, der har lige godt 1300 indbyggere.

Frem til han var tolv, spillede han i Østervrå IF, og klubben kan derfor gøre krav på en lillebitte bid af den store transferkage.

- Vi er helt vildt stolte over Joakim, og det er fantastisk for en lille klub som vores. Vi vidste godt, at et skifte lå i kortene, men det er alligevel ikke penge, som vi har turde tænke på, siger Karina Kristensen, der er formand for fodboldafdelingen i Østervrå IF.

Joakim Mæhle solgt til Atalanta

I FIFA's transfersystem arbejder man med en såkaldt solidaritetsbetaling.

Fem procent af transfersummen skal betales til de klubber, hvor spilleren var, da han var mellem 12 og 23.

Det sker ud fra en særlig fordelingsnøgle, hvor hvert af de første fire år belønnes med 0,25 pct. af den samlede transfersum, mens årene 16-23 får det dobbelte.

Joakim Mæhle blev mester med Genk og spillede sidste år Champions League med klubben. Her ses han i hjemmekampen mod Liverpool. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

Joakim Mæhle skiftede sydpå til AaB som 12-årig, og Østervrå IF får dermed lige nøjagtig del i solidaritetsbetalingen.

I bedste fald drejer det sig om en betaling på godt 200.000 kr., hvis hele det tolvte år tilfalder dem.

- Hvis det bliver så meget, vil det være virkelig mange penge for en klub på vores størrelse, så det er selvfølgelig dejligt, siger formand Karina Kristensen.

Joakim Mæhle skiftede tilbage i 2017 fra AaB til Genk, og dengang dryppede det også på den lille klub sydvest for Frederikshavn.

Østervrå IF fik lige knap 30.000 kr.

- Så vi har lidt erfaring med at kratte penge ind. Sidst brugte vi pengene på at renovere klubhuset, som var gammelt og trængte rigtig meget.

- Det var et tiltag, som kom alle til gode, og vi var enige om, at det ville være en god investering, siger Karina Kristensen, der fortæller, at det hele er så nyt, at man ikke har taget stilling til, hvordan Mæhle-pengene skal bruges denne gang.

Joakim Møhle er Østervrå IF's første landsholdsspiller. Han er noteret for seks kampe og en enkelt scoring. Den faldt mod Færøerne tilbage i oktober. Foto: Lars Poulsen

I Østervrå er man stolte over Joakim Mæhle, og han har aldrig glemt, hvor han kommer fra.

Når han er hjemme på besøg hos familien, kigger han ofte forbi klubhuset, hvor nogle af hans trøjer pryder væggene.

Joakim Mæhle var rørt til tårer, da klubben i 2019 overraskede ham og fejrede, at han var blevet belgisk mester.

Et rørende øjeblik, som kunne ses i DR-dokumentaren 'Solgt til succes - de nye danske fodboldstjerner'.

Østervrå IF's førstehold ligger i serie 2 og spiller til daglig deres hjemmekampe på Elektrikeren Nord Arena.

Som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, scorer AaB også på Mæhles store skifte til Serie A. Den historie kan du læse her.

Har gylden klausul på dansk komet

Legende i spektakulær retssag mod bror

12-årig chokerer en hel verden