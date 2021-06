Jubler over kæmpe triumf: - For sindssygt

Der var guldfest i Køge, da HB Køges kvinder vandt klubbens første mesterskab lørdag eftermiddag efter en 3-1 sejr over Brøndby.

Kvinden, der fik lov til at løfte pokalen, var HB Køges anfører Maria Uhre Nielsen, der næsten ikke kunne finde ordene, da Ekstra Bladet spurgte ind til triumfen.

- Det er jo helt ubeskriveligt. Det er jo enormt fedt og kulminationen på en virkelig lang rejse.

HB Køge vandt lørdag eftermiddag klubbens første mesterskab i den bedste kvindelig række. Foto: Lars Poulsen

Tilskuerrekord

Kampen blev spillet foran 1.248 tilskuere, og der blev dermed sat tilskuerrekord i Kvindeligaen, og opbakning fra fansene betød meget for holdet, siger anføreren.

- Det er jo helt vildt, er du gal en opbakning. Fansene var med til, at vi kunne holde niveauet oppe, og de hjalp også os med at holde ro på, fordi vi vidste, vi havde dem i ryggen.

Inden dagens kamp i sidste spillerunde stod det klart, at vinderen af opgøret ville blive mestre, og Maria Uhre Nielsen har godt kunne mærke kampens betydning ugen op til lørdagen.

- Jeg har godt nok været nervøs. Jeg har aldrig prøvet at spille en så vigtig kamp før, så det har været nervepirrende men også helt vildt fedt.

HB Køge er dansk mester. Foto: Lars Poulsen

- Vi skal have en brag af en fest

Ikke nok med at HB Køge er oprykker i denne sæson, så er også det første hold, der ikke er Brøndby IF eller Fortuna Hjørring, som vinder mesterskabet i 19 år.

- Det er jo for sindssygt. Jeg tror, det handler, om at vi er et hold, der virkelig gerne vil det, og så er vi en klub, der er i virkelig god udvikling, så jeg tror, vi kan blive ved med at bygge på, siger Maria Uhre Nielsen, der var klar til den helt store guldfest.

- Vi skal have en brag af fest, den skal ikke have for lidt. Jeg skal være fuld og fejre denne sæson.

