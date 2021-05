Kæmpe ændring i dansk fodbold

Fra næste sæson kommer tredje og fjerde lag i det danske fodboldsystem til at se noget anderledes ud.

Store ændringer betyder, at fremover vil både 2. og 3. division have samme struktur som Superligaen og 1. division.

Det er første gang at de to divisioner skal spille i samme format, som de to øverste fodboldrækker.

- Vi glæder os rigtig meget over, at alle fodboldfans i Herre-DM fremover vil opleve intensiteten med grundspil og slutspil, når strukturen bliver ens i alle fire rækker, fortæller direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, i en pressemeddelelse.

Det enorme drama

Fremover kommer der til, at være 12 hold i hver række. Alle holdene kommer til at indlede sæsonen med 22 runders gruppespil, og alle skal møde hinanden både ude og hjemme, præcis som man kender det fra Superligaen.

Efter gruppespillet kommer den til at stå på ti runders slutspil, hvor de seks øverste klubber skal spille om mesterskab og oprykning, og de nederste klubber kommer til at spille for at undgå nedrykning.

- Så uanset om man er fan af en klub i Superligaen eller i 3. division, vil man mærke det enorme drama, der er op til afslutningen af et grundspil – og så igen senere samme sæson, hvor kampen om mesterskab og op- og nedrykning skal afgøres, fortæller Claus Thomsen yderligere.

Sådan ser det nye format i 2. og 3. division ud. Foto: Divisionsforeningen

16 hold rykker ned

På grund af corona-situationen blev 2. division i den seneste sæson afviklet i to puljer med 14 hold i hver. Det betyder, at hele otte hold kommer til at rykke ned i Danmarksserien, mens yderligere otte hold rykker ned i den nye 3. division.

Før var 2. divisionen opdelt i øst og vest, men med den nye struktur er det slut, og fremadrettet vil der spilles samlet i den tredjebedste række.