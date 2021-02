Kæmpe brøler: Beklager dybt

Sikkerhed - kunne det undgås?



Spørgsmålet er så, om DBU kunne have undgået fejlen ved at opbevare CPR- og betalingsoplysninger på en anden måde, for eksempel krypteret. I så fald ville dokumentet selv i de forkerte hænder ikke kunne åbnes, og oplysningerne ville forblive fortrolige.

- Burde de hos sig selv have oplysninger liggende i krypteret form? Det kommer an på, hvem der har adgang. Om det ligger pivåben, hvor alle kan tilgå det, eller dokumentet ligger et sted, hvor det kun er dem, der skal bruge det i deres arbejde, der kan tilgå det, siger Birgitte Kofod Olsen.

- Men materiale, der indeholder CPR-numre, skal altid sendes på en sikker mail.

Her er det værd at bemærke, at det ikke var DBU's hensigt at udsende CPR-numre i det konkrete tilfælde. DBU gør i det hele taget sit bedste for at opbevare persondata forsvarligt.

- DBU har allerede indført interne rutiner for at overholde de databeskyttelsesmæssige regler, og de bliver løbende opdateret. Vi vil selvfølgelig se på, om disse rutiner og procedurer skal skærpes yderligere, for at undgå lignende fejl fremadrettet. Der skal bl.a. implementeres Azure Information Protection (online beskyttelse af dokumenter og emails, red.), så vi kan sikre de filer, der sendes ud af DBU, lyder det fra chefjurist Maria Wamsler.

- DBU arbejder med stor ansvarlighed med datasikkerhed og har siden 2017 haft en Data Protection Manager som et af de første og eneste idrætsforbund i Danmark. DBU uddanner medarbejdere og ledere i alle GDPR-mæssige regler og problemstillinger, såsom opbevaring, videregivelse med mere.

- Der er foretaget dokumentering og Data Privacy Impact Assessments på alle systemer og procedurer, og IT-sikkerheden er opgraderet med kryptering af alle maskiner, multi factor authentification på samtlige devices, sikker mail etc. Endvidere opdaterer vi løbende vores politikker og procedurer, så vi efterlever de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler.