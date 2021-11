Kæmpe dansk optur - nu venter gyserunde

Torsdag 9. december bliver årets mest afgørende dag for dansk klubfodbold.

Det er en dag, hvor Danmark kan tage et kæmpe skridt mod den vitale 15. plads på UEFA’s rangliste.

Men det er også en dag, hvor drømmen om fortsat at være en del af det fine selskab kan lide skibbrud.

Torsdag aften var en festaften for dansk klubfodbold med sejre til FC Midtjylland, FC København og Randers FC.

Danmark var blandt de store vindere i midtugens europæiske opgør og var den nation, der klarede det syvendebedst.

Kun traditionelle fodboldstormagter som for eksempel England, Spanien og Tyskland hentede flere point til ranglisten.

Tre sejre og bonuspoint til FCK for at vinde gruppen betød, at Danmark hentede i alt 1,6 koefficientpoint.

Danmark gik fra en 20. til en 18. plads, og den vigtige 15. plads er i den grad inden for rækkevidde.

Der er enorm forskel på at være nummer 15. og 16 i Europa.

Indtager man 15. pladsen, har man fem hold med i Europa - heraf to i Champions League-kvalifikationen og pokalvinderen i Europa League-kvalifikationen.

16. pladsen sender kun fire hold ud i Europa, og kun mesteren får chancen for at komme i Champions League - resten må nøjes med Conference League…

Kampen om 15. pladsen er benhård. Seks lande ligger inden for, hvad der svarer til en sølle sejr.

Lige nu har Grækenland den attraktive placering, men de bliver presset hårdt af blandt andre Tyrkiet, Tjekkiet og Danmark.

Der er point for sejre og uafgjorte, men også for at gå videre fra gruppen. Og her kan FC Midtjylland virkelig gøre en forskel.

Vinder midtjyderne i Ludogorets i sidste runde 9. december, betyder det minimum 0,8 point til den danske liste, da Bo Henriksens mandskab i så fald går videre i Europa League.

Spiller Braga og Røde Stjerne samtidig uafgjort, vinder FC Midtjylland gruppen. Det vil kaste yderligere 0,4 point af sig.

Danmark kan altså potentiel hente 1,2 point ved en midtjysk triumf.

Brøndby tabte til franske Lyon, men kan fortsat gå videre i Europa. Det kræver dog en sejr i Prag i sidste runde. Foto: Lars Poulsen

Dansk klubfodbolds store fordel er, at vi har fire hold tilbage, der kan samle point til ranglisten.

Som minimum spiller FC København og FC Midtjylland europæisk efter nytår, og både Randers FC og Brøndby har også fortsat muligheden.

Bedst ser det ud for kronjyderne, der inden sidste runde indtager andenpladsen. Brøndby skal vinde ude over Sparta Prag for at spille europæisk efter nytår.

Sidegevinsten ved en blågul sejr i den tjekkiske hovedstad vil være, at en af de værste konkurrenter samtidig bliver stækket i kapløbet om 15. pladsen.