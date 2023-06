Kæmpe dansk tv-comeback

Én af de mest centrale rettighedsforhandlere i den danske tv-brance genindtræder hos Viaplay.

Det drejer sig om Peter Nørrelund, der ellers sagde sit job op så sent som i slutningen af marts.

Det skriver Viaplay i en pressemeddelelse onsdag.

- Peter Nørrelund er i dag genindtrådt i Viaplay Group og vil overtage stillingen som EVP and Chief Sports & Business Development Officer. Han var tidligere Viaplay Groups Chief Sports Officer i mere end 20 år, inden han stoppede i foråret, skriver Viaplay.

Peter Nørrelund kommer til at referere til Jørgen Madsen, som han i alle sine år hos først MTG og siden Viaplay arbejdede tæt sammen med.

Samme Jørgen Madsen blev så sent som 5. juni indsat som øverste chef for Viaplay.

For god en mulighed

Genansættelsen af Nørrelund vidner om, at Viaplay i den grad fortsat vil satse på sportsrettigheder, som har været hjørnestenen i Peter Nørrelunds arbejde gennem 20 år hos Viaplay.

Peter Nørrelund har om nogen været manden bag Viaplays rettigheder til både Superligaen, Formel 1 og Champions League, der i øvrigt snart kommer i udbud igen på det skandinaviske marked.

- Det her var simpelthen for god en mulighed at sige nej til. Viaplay Group har et talentfuldt hold og mange muligheder for at drive forretning og realisere det fulde potentiale af vores rettigheder, siger han.

Samtidig med Peter Nørrelunds ansættelse stopper Cecilia Gave som EVP and Head of Sports. Hun fik, hvad man roligt kan kalde en kort karriere, der varede under én måned.

Der har de seneste måneder hersket noget nær kaotiske tilstande hos Viaplay, der for nylig fyrede topchef Anders Jensen, mens aktien synes at have været i frit fald.

Kaotiske tilstande

Første dag efter fyringen af Anders Jensen faldt Viaplay-aktien med 60 procent. På dag to røg den yderligere 20 procent ned.

Viaplay har den senere tid oplevet kaotiske tilstande med medarbejderflugt og topcheffyring. Kim Mikkelsen, der var sportschef i Danmark, sagde sit job op for mindre end en måned siden, lige som kommerciel direktør Kim Poder også valgte at gå frivilligt.

Nu vender Peter Nørrelund tilbage til den arbejdsplads, han har haft de seneste 20 år, hvor han har spillet en stor rolle i forhold til Viaplays position på markedet for sportsrettigheder.

Peter Nørrelund kan således nå at spille en vigtig rolle i de afgørende forhandlinger om rettighederne til Superligaen. Lige nu forhandler Divisionsforeningen med dem, der har budt. Som Ekstra Bladet længe har skrevet ligger det til, at Viaplay og TV 2 kommer til at sende Superligaen i fremtiden fra sommeren 2024.

Ekstra Bladet forsøger at få en yderligere kommentar fra Peter Nørrelund til udviklingen.