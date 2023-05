Kæmpe drama: Chefflugt fra tv-station

(Opdateret med udtalelser fra Kim Mikkelsen kl. 14.06)

Chefflugten fra Viaplay fortsætter.

Først sagde Peter Nørrelund, der var chief sports officier, sit job op, siden fulgte Kim Poder, der var kommerciel chef for Norden, kort efter op med en opsigelse.

Og nu bliver duoen til en trio på ledelsesplan, der har valgt at stoppe hos Viaplay.

Viaplays nordiske sportschef Kim Mikkelsen har nemlig indgivet sin opsigelse til tv-stationen.

Det er dramatisk med udskiftninger på tre vigtige og betydningsfulde ledelsespositioner hos Viaplay, specielt fordi Peter Nørrelund har forhandlet rettigheder på europæisk plan for Viaplay, men Kim Mikkelsen i mange år har kørt et meget tæt parløb sammen med ham.

Peter Nørrelund sagde sit job op for én måned siden. Nu følger han nære samarbejdsplartner Kim Mikkelsen efter. Han stopper også hos Viaplay. Foto: Emil Agerskov.

Ekstra Bladet har set den mail, som Kim Mikkelsen har sendt til medarbejderne, hvor han meddeler, at han efter næsten 17 år hos Viaplay har valgt at stoppe.

Den 50-årige sportschef har ikke et nyt job, han kan se frem til, skriver han til i mailen til hele Viaplay-koncernen, der tæller flere hundrede medarbejdere.

I mailen fra den nu afgående sportschef står der, at han snart fylder 51 år og det derfor er et tidspunkt til at prøve en ny udfordring i arbejdslivet.

Peter Nørrelund og Kim Mikkelsen, der har været to af dem i front hos Viaplay på sportsfronten har valgt at stoppe. Derudover har endnu en chef valgt at sige op hos Viaplay. Foto: Jens Dresling.

Men det er nemt at kæde Kim Mikkelsens afgang sammen med Peter Nørrelunds stop, som blev meldt ud for én måned siden.

De to har gennem mange år været tæt forbundne og samtidig været dybt involveret i de mange rettigheder, som Viaplay har sikret sig gennem årene.

Udskiftningen på topplan hos Viaplay sker på et meget uheldigt tidspunkt. For både Peter Nørrelund og Kim Mikkelsen har tidligere været dybt involveret i de rettigheder, som der lige nu forhandles om til Superligaen.

Med deres afgang er de ikke med ved forhandlingsbordet hos Divisionsforeningen, der i denne uge har indledt forhandlingerne til en ny tv-aftale for Superligaen.

Viaplay har siddet på rettighederne til Superligaen de seneste 25 år. Foto: Jens Dresling.

Viaplay har siddet på rettighederne i 25 år og det er forventeligt, at de – sammen med TV 2 – kommer til at købe rettighederne for Superligaen fra 2024 frem til 2030.

- Jeg kan bekræfte, at jeg for et stykke tid siden har opsagt mit job hos Viaplay Group, og at jeg officielt har sidste arbejdsdag med udgangen af juli.

- Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer for mig personligt, men jeg ønsker alt det bedste fremadrettet for de fantastiske kollegaer, som jeg gennem årene har haft chancen for at arbejde sammen med.

- Jeg er sikker på, at de mange dygtige mennesker på sporten sikkert bærer faklen videre på Danmarks stærkeste sportsredaktion, siger Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar til de tre chefopsigelser fra topledelsen i Viaplay Group - Anders Jensen og Pernille Erenbjerg, der er formand for Viaplay Group.

