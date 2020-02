Kæmpe lønstigning til DBU-formand

Jesper Møller ventes at stige i løn fra 871.000 kr. til 1,2 mio. kr., men så skal han også selv sørge for sin pension

Hvis DBU's repræsentantskab på årsmødet lørdag i København vedtager unionens nye vederlagspolitik, har formand Jesper Møller udsigt til en lønstigning på hele 37 procent.

DBU's formand fik i 2019 en årsløn på 871.000 kr. fremgår det af årsrapporten fra unionen.

Af materialet for årsmødet, der afholdes på Hotel Scandic i København, fremgår det at Jesper Møllers årsløn skal stige til 1,2 mio. kr. Men så skal DBU-formanden også selv sørge for sin pensionsindbetaling.

Der er tale om en stigning på 329.000 kr. om året eller hele 37 procent.

Her er DBU's årsrapport fra 2019, hvoraf det fremgår, at Jesper Møller i 2019 fik et årligt vederlag på 871.000 kr. Det stiger nu til 1,2 mio. kr., hvis DBU's repræsentantskab godkender den nye vederlagspolitik på mødet lørdag.

Det hører dog med til det samlede billede, at Jesper Møller faktisk fik 977.000 kr. i løn i 2018 og altså gik ned i løn i 2019 til 871.000 kr.

Årsagen til den massive stigning skal ses i lyset af, at Jesper Møller er blevet valgt ind i UEFA’s Executive Committee. Det udløser et årligt vederlag på 1,2 mio. kr.

DBU¨s repræsentantskab skal lørdag godkende den nye vederlagspolitik, hvor DBU's formand, Jesper Møller (med hænderne foran ansigtet), i fremtiden kan se frem til et honorar på 1,2 mio. kr. Foto: Lars Poulsen

Får kun UEFA-honorar

Men Jesper Møller har ved flere lejligheder afvist, han skal honoreres med dobbeltløn - både fuldtidsløn fra DBU og fra sin deltagelse i møderne i UEFA’s Executine Committee.

Nu afslører Jesper Møller, at han i fremtiden kun modtager honoraret fra UEFA-komiteen, så længe han er medlem. Foreløbig er han valgt frem til 2022.

I sin skriftlige beretning til repræsentantskabet skriver Jesper Møller:

- Som følge af mit valg til UEFA i 2019 har jeg ønsket en ordning, hvor jeg ikke både modtager det fulde formandshonorar og det fulde UEFA-honorar. Derfor er jeg glad for, at vi med rådgivning fra Ernst Young og Deloitte har fundet en løsning, hvor jeg giver afkald på mit DBU-honorar og i stedet modtager det tilsvarende fra UEFA, skriver Jesper Møller.

DBU har besluttet, at formandens honorar skal ligge på niveau der svarer til en borgmesterløn i en mellemstor dansk kommune (Odense og Aalborg). Jesper Møllers løn blev ikke sat op i takt med borgmestrene fik mere i løn for et par år siden.

- Jeg synes, jeg i dag får en passende løn for formandsjobbet. Men det er en sag der er ude af mine hænder. Det er helt op til udvalget, udtalte Jesper Møller i forbindelse med DBU’s årsmøde sidste år.

Af indkaldelsen til DBU's repræsentantskabsmøde fremgår det, hvad hver enkelt bestyrelsesmedlem skal have om året for at passe arbejdet i DBU.

Bestyrelsen får stor stigning

Formandens vederlag har stor betydning for honoraret til den øvrige bestyrelse. De kan nemlig også se frem til en markant lønforhøjelse.

De to næstformænd Thomas Christensen og Bent Clausen får årligt (25 procent af formandens honorar) 300.000 kr. i vederlag. Derudover modtager de hver 60.000 kr. i den periode, hvor Jesper Møller er medlem af UEFA’s Executive Committee. Det vil altså sige 360.000 kr. årligt.

De fire menige medlemmer af bestyrelsen – Christian Kofoed, Claus Christensen, Mette Bach Kjær og Peter Tornbo – modtager hver 10 procent af formandens vederlag – 120.000 kr. om året.

Det er første gang DBU har fremlagt beløbene for, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager for arbejdet i unionen.

Stigning på 61 procent på fem år

Jesper Møller tiltrådte i 2014 og året efter fremlagde han sin lønseddel på repræsentantskabsmødet. Her fremgik det, at han fik 61.945.42 kr. om måneden, hvilket svarer til 743.340 kr.

Ved den lejlighed var Jesper Møller gået 80.000 kr. ned i årsløn, fordi DBU sloges med underskud.

Men nu går det godt i DBU, hvor formanden samtidig er indvalgt i UEFA. Det betyder faktisk, at Jesper Møllers løn er steget hele 61 procent på fem år.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer i håbet om at få formand Jesper Møller i tale. Men han oplyser, at Jesper Møller ikke har tid til at tale før efter lørdagens repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesvederlaget skal reguleres én gang om året og det sker på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset. Det betyder, at Jesper Møller næste år kan se frem til en lønstigning på 40.800 kr., hvilket svarer til en årsløn på 1.240.800 kr.

