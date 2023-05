Kæmpe million-underskud: EfB risikerer konkurs

Det sportslige i den traditionsrige vestjyske klub Esbjerg fB har været forfærdeligt de seneste år.

Og de jammerlige resultater afspejler sig nu i klubbens økonomiske tilstand.

Klubbens årsrapport, som er udgivet mandag aften, tegner et dystert billede for EfB.

Med et underskud på over 29 millioner kroner risikerer klubben simpelthen at gå konkurs.

Bølgerne går højt til et fanarrangement i Esbjerg, hvor spillerne kritiseres af fansene for at gå for meget på McDonald's og i byen, viser klip fra TV Syds dokumentar om Esbjerg.

Det fremgår af den uafhængige revisorpåtegning i rapporten, at der er 'væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift'.

'Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften', står der i rapporten.

Videre står der, at der i budgettet for 2023 mangler otte millioner kroner for at dække likviditetsbehovet.

Jyske Vestkysten har været i kontakt med klubbens direktør, Jens Hammer, der fortæller, at der bliver arbejdet 'stenhårdt' fra bestyrelsens side.

Jens Hammer fortæller til Jyske Vestkysten, at der er tale om et 'worst case scenario'. Foto: Ernst van Norde

- Håbet er naturligvis, at vi er i mål sidst på måneden, når der er ekstraordinær generalforsamling, siger han til Jyske Vestkysten.

- Det er også vigtigt for mig at sige, at det her er "worst-case scenario". Og det er jo selvfølgelig, hvis vi ikke rykker op i 1. division.

Den ekstraordinære generalforsamlig i EfB Elite A/S afholdes 30. maj.

Esbjerg fB kæmper for at rykke op i NordicBet Ligaen.

I øjeblikket indtager klubben fjerdepladsen, men der er kun to point op til Aarhus Fremad på førstepladsen, så der er i den grad lagt op til en gyserafslutning i 2. division, hvor der resterer fem kampe.