Kæmpe nederlag til Peter Graulund

Han krævede 814.000 kroner for uretmæssig fyring, men i stedet har Peter Graulund fået lidt af en begmand.

Torsdag har Københavns Byret således fældet dom i sagen, og den er faldet ud til TV3 Sports fordel.

Københavns Byret lægger til grund, at den danske tv-ekspert har udført agentarbejde uden at informere sin arbejdsgiver om det, og at det derfor var i orden at fyre ham.

En beslutning, der skaber tilfredshed hos NENTs Head of Sports, Kim Mikkelsen.

- Vi er selvsagt tilfredse med, at byretten nu har givet os 100 procent medhold i, at det var berettiget at afslutte samarbejdet med Peter Graulund. De to dage i retten viste tydeligt, hvorfor han etisk og moralsk ikke længere kunne være ansat hos os i forhold til det agentarbejde, han lavede, men ikke oplyste os om. Og nu har retten altså bekræftet, at det han gjorde heller ikke gik rent juridisk, siger Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Under retsdagene i Københavns Byret i slutningen af marts kom det frem, at Peter Graulund krævede ni måneders fuld kompensation for uretmæssig fyring, men i stedet skal den tidligere fodboldspiller ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu betale 90.000 kroner til TV3 Sport.

- Vi er stadig ærgerlige over, at det er endt, hvor det er endt. Jeg vil gerne sige igen, at vi havde et godt forhold til Peter og var glade for ham som kollega lige indtil de her ting indtraf, siger Kim Mikkelsen.

Under retsdagene kom det også frem, at TV3 Sport som en del af afskedigelsen tilbød Peter Graulund tre måneders kompensation. Et tilbud, han valgte ikke at tage imod.

Det var i efteråret 2020, det kom frem, at Peter Graulund havde siddet med som stedfortræder for AaB-spilleren Marcus Hannesbos agent, Mikkel Beck, i forbindelse med det unge talents kontraktforlængelse.

Få dage senere kunne Ekstra Bladet afsløre, at han også havde deltaget i et møde med FC Nordsjælland-spilleren Magnus Kofod og Mikkel Beck.

Den tidligere fodboldspiller blev kort tid efter fyret fra TV3 Sport på grund af manglende tillid.

Men den fyring mente Peter Graulund var uberettiget, og at han blot udførte 'vennetjenester' for agenten Mikkel Beck, der selv var forhindret i at deltage på grund af coronapandemien.

Men den vurdering var Københavns Byret altså ikke enig i.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Graulund, der ikke ønsker at kommentere på dommen.