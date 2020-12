Kæmpe sensation

2.-divisionsklubben B93 leverede tirsdag aften en vaskeægte pokalsensation, da holdet tog imod AaB i pokalturneringen.

Det lykkedes således for københavnerne at vinde 1-0 over superligamandskabet, der sidste år nåede hele vejen til pokalfinalen. Sejren blev sikret på en scoring af 17-årige Tammer Bany i første halvleg.

Dermed er B93 som det første hold klar til kvartfinalen i pokalturneringen.

For AaB bød opgøret ikke blot på et skuffende nederlag, men også på en skade til holdets måske vigtigste spiller.

AaB stillede med et relativt slagkraftigt hold og havde blandt andet det offensive omdrejningspunkt Lucas Andersen med fra start. Og kampen skulle vise sig at blive en kort fornøjelse for den 26-årige profil.

Efter godt 20 minutters spil drev han bolden frem og afsluttede mod mål. Straks efter tog han sig til højre lår og gik i græsset, og han lignede med det samme en mand, der var klar over, at han ikke kunne spille videre.

I stedet blev en anden AaB-profil, Kasper Kusk, sendt på banen.

Det var langtfra den start på kampen, som de nordjyske gæster havde drømt om. Men faktisk blev det endnu værre knap ti minutter senere.

Her fik B93 sat nogle gode kombinationer sammen, og det endte med en stikning til unge Tammer Bany. Det 17-årige talent modtog bolden på kanten af feltet, tog et enkelt træk og lagde sikkert bolden i mål med venstrefoden.

Fem minutter senere skiftede fokus for en stund fra grønsværen til sidelinjen.

Lucas Andersen måtte udgå med en skade efter godt 20 minutters spil i pokalopgøret mellem AaB og B93. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Her var den ene linjedommer blevet ramt af en skade, og den var så alvorlig, at han ikke kunne fortsætte. Det medførte næsten ti minutters pause, før fjerdedommer Anders Poulsen var klar til at overtage jobbet.

I anden halvleg satte AaB sig som forventet tungt på spillet. Nordjyderne skabte også flere store chancer, men gang på gang fik B93 afvist.

Godt 20 minutter før tid havde AaB-angriber Tom van Weert en stor chance i B93-feltet. Målmand Simon Rossil fik dog afværget med en lidt uortodoks fodparade, og riposten blev lige akkurat reddet på stregen.

Et minut før den ordinære spilletids udløb var den hollandske AaB-angriber igen tæt på, men denne gang var det stolpen, der stod i vejen.

Det lykkedes B93 at overleve et stormløb fra gæsterne i de døende minutter, og AaB's Tim Prica fik tilmed sit andet gule kort og blev sendt af banen.

Dermed kunne et hårdt kæmpende B93-hold til sidst fejre den store triumf.

Tirsdagens kamp blev spillet på FC Nordsjællands stadion, Right to Dream Park, i Farum, som B93 havde lånt til lejligheden.

PL-fest fortsætter for Højbjerg og Tottenham

Eksperten guider: Han er rundens mest oplagte køb

Leander stiller skarpt: Derfor virker VAR ikke her

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Haas-bossen fortier